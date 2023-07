Gwiazdor dostał złowrogą wiadomość od ultrasów. "Zdradziłeś nas wszystkich"

Romelu Lukaku poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan, gdzie zanotował przeciętną kampanię. Napastnik zmagał się z licznymi kontuzjami, a do tego przytrafiło mu się kilka nieudanych występów. W trykocie włoskiego klubu łącznie rozegrał 37 spotkań, zdobywając 14 bramek i notując siedem asyst. Jego dorobek nie był oszałamiający. Lukaku przeżył w Interze lepsze chwile podczas swojego pierwszego pobytu, czyli w latach 2019-2021. Wówczas potrafił zdobyć w rozgrywkach ligowych kolejno 23 i 24 bramki.

REKLAMA

Zobacz wideo Samochód Lewandowskiego został otoczony. "Mnie to przeraziło"

Ultrasi Interu wystosowali mocny komunikat do Romelu Lukaku. "Romelu, zdradziłeś nas wszystkich"

Wszystko wskazuje na to, że niebawem reprezentant Belgii zmieni barwy klubowe. Juventus planuje wzmocnić swoją linię ataku przed startem nowego sezon. Z tego powodu myślą o sprowadzeniu napastnika z Chelsea. Strony mają prowadzić rozmowy, a Lukaku ma być bliski przyjścia do Turyny. Temat potencjalnej przeprowadzki napastnika do Juventusu wywołuje sporo emocji. Grupa zagorzałych kibiców Interu, Curva Nord, nie jest zadowolona z decyzji, jakie podejmuje Romelu Lukaku i za pośrednictwem Instagrama wydała mocne oświadczenie.

Totalna amatorka w PZPN. Będą kolejne afery. Kulesza słucha "przyjaciół biura"

- Romelu, zdradziłeś nas wszystkich. Broniliśmy cię w trudnych chwilach, pomagaliśmy ci, gdy kibice drużyny, która o ciebie zabiegała [Juventus], obrażali cię. Teraz odpłacasz nam ciosem godnym Brutusa. Pocałowałeś ten herb, który jest dla nas warty więcej niż nasze życie, a teraz, jak każdy podły najemnik, sprzedajesz się najlepszemu oferentowi. Trzeba być mężczyzną, zanim zostanie się mistrzem, a ty nim nie jesteś. Żegnaj, złoczyńco - napisali ultrasi Interu, cytowani przez "Juvepoland".

Wydaje się, że sympatycy Juventusu nie chcą sprowadzenia Belga do Turynu. Ostatnio portal "Tuttomercatoweb" opublikował film, na którym spora grupa kibiców włoskiego zespołu przed centrum medycznym klubu zaprotestowała przeciwko jego transferze.