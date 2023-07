Sensacyjny transfer uniewinnionego Mendy'ego. Oficjalnie wraca do gry

Benjamin Mendy nie trafił do klubu z czołówki ligi, ale to wciąż jest dobre miejsce na zbudowanie swojej formy na nowo. Mistrz świata z 2018 r. został ogłoszony piłkarzem francuskiego FC Lorient, które skończyło miniony sezon w górnej połowie tabeli Ligue 1.

Uniewinniony Mendy wraca do piłki

Francuski obrońca właśnie został ogłoszony nowym piłkarzem Lorient. Podpisał z "Morszczukami" dwuletni kontrakt. Do nowego klubu trafił za darmo, bowiem z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z Manchesterem City. To dla Mendy'ego powrót do Ligue 1 po sześciu latach spędzonych w Manchesterze. Wcześniej grał w AS Monaco, Olympique Marsylia i Le Havre.

Mendy ma stracone dwa lata piłkarskiej kariery przez oskarżenia o gwałty, próby gwałtu i molestowanie seksualne. Czynów zabronionych miał się dopuszczać od 2012 r. Gdy sprawa Francuza wyszła na jaw, władze "The Citizens" zawiesiły go na czas trwania postępowania.

Częściowo piłkarz został uniewinniony na początku 2023 r., ale dopiero 14 lipca sąd podjął decyzję w ostatnich dwóch sprawach, które toczyły się przeciwko Mendy'emu. Zdaniem prokuratury miał próbować zgwałcić dwie kobiety w wieku 24 i 29 lat. Według śledczych miał sprecyzowany profil ofiar, miał szukać "bezbronnych, przerażonych i odizolowanych" kobiet.

Ostatecznie Mendy został uznany za niewinnego zarzucanych mu czynów. Według BBC zalał się łzami, gdy usłyszał korzystny dla siebie wyrok.

- Benjamin Mendy chciałby podziękować członkom ławy przysięgłych za skupienie się na dowodach w tym procesie, a nie na plotkach i insynuacjach, które towarzyszyły tej sprawie od samego początku - powiedziała po wszystkim adwokat piłkarza Jenny Wiltshire.

Francuz ma aż trzech konkurentów na swojej pozycji, czyli lewej obronie - Darlina Yongwę, Vincenta Le Goffa i Gedeona Kalulu. Lorient oświadczyło, że Mendy będzie występował z numerem 5 na koszulce. Transfermarkt wycenia nowy nabytek "Morszczuków" na 3 mln euro.