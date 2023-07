Po ataku na sędziego popełnił samobójstwo. Szokujące doniesienia. "Są nagrania"

Do wstrząsających wydarzeń doszło podczas amatorskiego turnieju w dzielnicy Avellaneda w Buenos Aires. Gdy jeden z piłkarzy został ukarany czerwoną kartką, odepchnął sędziego. Po chwili do arbitra doskoczył inny zawodnik tego zespołu i bił go po twarzy, a potem powalił na ziemię i kopnął w głowę. W efekcie poszkodowany stracił przytomność i trafił do szpitala. Tam stwierdzono u niego liczne obrażenia, ale niedługo później go wypisano.

Siostra nieżyjącego zawodnika oskarża sędziego. "Masz na sumieniu śmierć mojego brata"

Według ustaleń portalu perfil.com sprawcą był Williams Alexander Tapon, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Niedługo później policja znalazła ciało 24-latka na torach kolejowych. Badania wykazały, że popełnił on samobójstwo. Jako pierwsza publicznie powiedziała o tym jego siostra Marisol.

Kobieta ujawniła nowe fakty w sprawie. Według niej sędzia przed brutalnym zajściem znęcał się nad jej bratem, a próbował wyłudzić od niego pieniądze w zamian za milczenie. - Sędzia nękał go przez cały mecz. Następnego dnia zadzwonił i zażądał 300 tysięcy pesos. Są nagrania, ale nikt ich nie sprawdza, ponieważ to prywatny numer. Najwyraźniej zdecydował się odebrać sobie życie przez to, co się stało - wyjawiła w rozmowie ze stacją C5N.

Siostra zmarłego 24-latka podkreśliła, że brat chciał przeprosić za swoje zachowanie. Marisol ma też wielki żal do arbitra o to, co się stało. - Mam nadzieję, że tego żałujesz, masz na sumieniu śmierć mojego brata - powiedziała.

Żona Williamsa Alexandra Tapona zabrała głos. Potwierdziła wymuszenie

Głos w tej sprawie zabrała także żona zmarłego, która musi sama opiekować się dwoma synami pary. Potwierdziła, że sędzia próbował wymusić od niego pieniądze. Zdradziła również, jaką ostatnią wiadomość dostała od męża. - W nagraniu, które wysłał mi na pożegnanie, powiedział: "Opiekuj się naszymi dziećmi. Wolę, żeby wszyscy cierpieli na raz, niż żeby widzieli, jak cierpię każdego dnia w więzieniu". To były jego ostatnie słowa, zanim zrobił to, co zrobił - powiedziała w wywiadzie dla stacji Cronica TV.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.