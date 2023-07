Krychowiak nie ma wątpliwości. "To będzie czwarta lub piąta liga świata"

W minionym sezonie Grzegorz Krychowiak był wypożyczony z FK Krasnodar do Al-Shabab. Wraz z końcem czerwca wygasała jego umowa z rosyjskim zespołem i wydawało się, że zostanie na dłużej w ekipie z Rijadu. Okazało się jednak inaczej.

Grzegorz Krychowiak opowiada o zostaniu w Arabii Saudyjskiej

Ostatecznie Krychowiak pozostał w Arabii Saudyjskiej, ale przeniósł się do Al-Abha. Niedawno zespół ten został przejęty przez Czesława Michniewicza. Były selekcjoner potwierdził transfer piłkarza, publikując wspólne zdjęcie. W rozmowie z TVP Sport Krychowiak nie ukrywa zadowolenia i uważa, że przenosiny były dobrą decyzją.

- Nie zastanawiałem się długo. Kiedy pojawiła się oferta, to bardzo szybko doszło do podpisania kontraktu. Trener zadzwonił do mnie i opowiedział o wizji budowania klubu. Dodał, że jest zadowolony z pierwszych tygodni pracy i widzi potencjał. Jego opinia pomogła mi w podjęciu decyzji. Zdaje sobie sprawę, że czeka nas dużo pracy, bo nie mamy gwiazd w drużynie, ale jestem na to przygotowany - powiedział.

I dodał, że nie żałuje przenosin do Arabii Saudyjskiej. - Poznałem nowe miejsce. Grałem ze świetnymi zawodnikami. To potwierdziło mi, że już w zeszłym sezonie poziom tej ligi był bardzo wysoki. Teraz będzie tylko lepiej. Co chwilę ogłaszane są nowe transfery. To nazwiska z najwyższej półki. Jeśli ta tendencja zostanie podtrzymana, to nie widzę przeszkód, by liga saudyjska była czwartą lub piątą najmocniejszą na świecie. - stwierdził.

Al-Abha w nadchodzącym sezonie czeka walka o utrzymanie. Rozgrywki ligowe rozpoczną się już 14 sierpnia. W pierwszym meczu Al-Abha zagra z Al-Hilal. Michniewicz ma już za sobą debiut na ławce nowego klubu. W towarzyskim meczu zremisował 1:1 z Al-Kuwait.