Messi tylko dla najbogatszych. Ceny przebiły granicę wyobraźni. "Messimania"

Kilka miesięcy temu Leo Messi ogłosił, że nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu z PSG i zmieni pracodawcę. Po licznych spekulacjach Argentyńczyk został w poniedziałek oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Interu Miami. Podczas ceremonii powitania 35-latka na trybunach DRV PNK Stadium zasiadło aż 18 tys. kibiców. - Przybywam tutaj z tym samym pragnieniem rywalizacji, wygrywania i pomagania klubowi w dalszym rozwoju - powiedział. Aby zobaczyć go po raz pierwszy na murawie w barwach Interu, trzeba będzie jednak słono zapłacić.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Kosmiczne ceny biletów na debiut Leo Messiego w Interze Miami. Mało kogo będzie na nie stać

Prezentacja Messiego była ogromnym wydarzeniem dla klubu Davida Beckhama. Argentyńczyk mimo to, że mógł powrócić do FC Barcelony, ale również skorzystać z lukratywnej oferty saudyjskiego Al-Hilal zdecydował się na transfer do zespołu MLS. Zainteresowanie jego osobą w Stanach Zjednoczonych jest ogromne, co można było zauważyć, nawet kiedy ostatnio wybrał się do jednego z supermarketów.

Nie dziwi więc fakt, że ceny biletów na jego debiutancki mecz w barwach Interu są mocno wygórowane. "Bycie świadkiem debiutu Lionela Messiego w USA może wymagać wypłaty tak dużej, jaką ma sam piłkarz" - napisała telewizja CNN. Przekazała również, że najdroższa wejściówka kosztuje aż 110 tysięcy dolarów (436 tysięcy zł). Średnia cena biletów wynosi 487 (ok. 1800 złotych) dolarów. Jego pierwszy mecz w nowych barwach odbędzie się w sobotę 22 lipca, kiedy Inter zmierzy się z Cruz Azul.

Estończycy skomentowali demolkę w wykonaniu Rakowa. Piszą o rozpadzie

Sporo mniej za debiut Messiego oczekuje platforma Vivid Seats, zajmująca się sprzedażą biletów w rozgrywkach MLS. Bilety na spotkanie z Charlotte, które odbędzie się 21 sierpnia, są dostępne średnio za 288 dolarów.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Mocny głos z Niemiec ws. Kownackiego. "To jest krzywdzące"

W Miami trwa prawdziwa "Messimania", ale nie tylko na stadionie Interu Miami. Restauracja Hard Rock Cafe zaprezentowała w ubiegłym tygodniu specjalną kanapkę na cześć Argentyńczyka "Messi Chicken Sandwich", czyli chrupiącą smażoną pierś z kurczaka w stylu mediolańskim, zwieńczoną stopionym serem provolone, która jest już dostępna w sprzedaży.