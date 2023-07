Są nowe wieści ws. zdrowia van der Sara. Sam o tym napisał

7 lipca media na całym świecie obiegła informacja o złym stanie zdrowia Edwina Van der Sara. Były bramkarz m.in. Manchesteru United i Ajaxu Amsterdam trafił do szpitala z powodu wylewu krwi do mózgu podczas wakacji w Chorwacji. Trafił do szpitala w Splicie, ale finalnie przetransportowano go do jednej z holenderskich klinik i na oddziale intensywnej terapii dbali o niego najlepsi lekarze.

Edwin Van der Sar wraca do zdrowia. Już niedługo może opuścić szpital

Niedługo po zdarzeniu żona byłego bramkarza poinformowała, że jego stan jest stabilny i nie ma zagrożenia jego życia. 52-latek nie miał problemów z komunikacją i rokowania były optymistyczne. Wygląda na to, że prawie dwa tygodnie po zdarzeniu dyrektor Ajaxu Amsterdam wraca do sprawności i podzielił się tym z fanami w mediach społecznościowych.

"Przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim za wszystkie wspaniałe i wspierające wiadomości" - napisał Van der Sar, publikując zdjęcie z żoną. Dalej przekazał najważniejsze informacje o obecnym stanie zdrowia.

"Z radością informuję, że nie jestem już na oddziale intensywnej terapii. Jednak nadal jestem w szpitalu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wrócę do domu i zrobię kolejny krok ku mojemu wyzdrowieniu!" - przekazał Holender.

Niemal od razu po opublikowaniu wpisu w kierunku legendy napłynęły głosy wsparcia. W komentarzach znalazły się emotikony serc od Manchesteru United, a także miła wiadomość od oficjalnego profilu Premier League. "Życzymy Ci wszystkiego najlepszego podczas wracania do zdrowia, Edwin" - czytamy.

Edwin Van der Sar od 2016 roku jest prezesem Ajaxu Amsterdam, w którym pracował wcześniej jako dyrektor sportowy i menedżer ds. promocji. Karierę piłkarską zakończył w 2011 roku w Manchesterze United. Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, a w reprezentacji Holandii rozegrał aż 130 meczów.