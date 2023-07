Oficjalnie: Krzysztof Piątek ma nowy klub. Trzyletni kontrakt

Trwa zjazd Krzysztofa Piątka. Od transferu do AC Milan w styczniu 2019 roku 28-letni napastnik reprezentował barwy Herthy Berlin, Fiorentiny i ostatnio Salernitany, gdzie strzelił 4 gole i zaliczył 5 asyst w ostatnim sezonie Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Oficjalnie: Krzysztof Piątek piłkarzem Basaksehiru. Trzyletni kontrakt

Salernitana nie zdecydowała się jednak pozyskać na stałe 27-krotnego reprezentanta Polski, który wobec tego musiał wrócić do Herthy Berlin, z której był do Włoch wypożyczony. Ale w Berlinie, po spadku Herthy do 2. Bundesligi, też nie widziano miejsca dla Piątka. W końcu we wtorek przyszłość polskiego napastnika została wyjaśniona.

Krzysztof Piątek tym razem zagra w lidze tureckiej. A konkretnie w Basaksehirze Stambuł, z którym 28-latek podpisał trzyletni kontrakt. - Witamy Krzysztofa Piątka w naszej rodzinie i życzymy sukcesów w naszej pomarańczowo-granatowej koszulce - napisał turecki klub w oficjalnym komunikacie.

Alarm w reprezentacji Polski! Fatalne wieści ws. kadrowicza. Santos ma problem

W nowym klubie Krzysztof Piątek spotka innego polskiego napastnika Patryka Szysza, który jednak leczy obecnie poważną kontuzję kolana.

Basaksehir w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. Klub ze Stambułu w poprzednich rozgrywkach tureckiej Superlig zajął piąte miejsce (mistrzem zostało Galatasaray, do pucharów awansowały cztery zespoły), a także dotarł do finału Pucharu Turcji, gdzie musiał uznać wyższość Fenerbahce Stambuł.

Na dziś w przyszłym sezonie ligi tureckiej ma występować aż ośmiu Polaków. Oprócz Piątka i Szysza będą to Sebastian Szymański (Fenerbahce), Adam Buksa i Jakub Kałuziński (obaj Antalyaspor), Jakub Szumski (Samsunspor), Karol Angielski (Sivasspor) oraz Konrad Michalak (Konyaspor).