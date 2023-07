Pojechała na obóz Lewandowskiej. Oto co zastała. "Tam było zaskoczenie"

Książka "Imperium Lewandowska" ma zawierać liczne, nieznane dotąd historie z życia Anny Lewandowskiej oraz wywiad rzekę z główną bohaterką. Dla otoczenia Roberta Lewandowskiego powstawanie pozycji o żonie było niespodzianką.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Autorka książki o Lewandowskiej zdradza szczegóły z jej obozu treningowego

Monika Sobień-Górska - autorka książki o Lewandowskiej - pojechała na jeden z organizowanych przez nią obozów. Do najchętniej obleganych wydarzeń tego typu należy Camp by Ann. Za udział w letniej edycji w zeszłym roku trzeba było zapłacić aż 3650 złotych, ale chętnych nie brakowało i zapisy zostały zamknięte już po dwóch minutach.

Skandaliczna sytuacja. Była gwiazda Realu starła się z dyrektorem. "Złapał za szyję"

Sobień-Górska w rozmowie z portalem WirtualneMedia przyznaje, że chciała zobaczyć Lewandowską przy pracy i udało jej się zdobyć miejsce na jednym z jej treningów dzięki obecności na liście rezerwowej. Podkreśla też, że była zdziwiona tym, co tam zobaczyła.

- Tam było zaskoczenie. Szykowałam się na to, że zobaczę celebrytkę, która może raz dziennie zrobi jakiś trening, a później będzie się przechadzać, zapozuje do zdjęcia, bo kobiety przyjeżdżają tam przede wszystkim dla niej. A zobaczyłam osobę, która haruje. Jest na nogach skoro świt, bo zanim przychodzi na bieganie o siódmej trzydzieści rano, to zdąży nagrać kilka materiałów, które niedługo potem zamieszcza na Instagramie w formie promocji swoich marek. Jest na bieganiu, potem na jednym treningu, obiedzie, kolejnym treningu, wykładach, w międzyczasie wykonuje swoje zobowiązania biznesowe, co widać w jej social mediach - przyznaje autorka biografii o Lewandowskiej.

Będzie laurka? Obóz Roberta Lewandowskiego się obawia

I choć można odnieść wrażenie, że Monika Sobień-Górska jest bardzo pozytywnie nastawiona do Anny Lewandowskiej, to zauważa też jej wpadki wizerunkowe i problemy np. z wygłaszaniem przemówień. Sama Lewandowska miała źle zareagować na wiadomość, że powstaje o niej książka, ale ostatecznie zdecydowała się udzielić wywiadu, który będzie jej ostatnim rozdziałem. Jednocześnie w obozie kapitana reprezentacji są duże obawy dotyczące treści pisanej biografii.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Josue dodał oliwy do ognia. Oto co powiedział o kibicach innych klubów

Doradzający Lewandowskim Tomasz Zawiślak - jeden z przyjaciół kapitana reprezentacji Polski - przyznał w rozmowie z "Faktem", że nie wiedzą, co znajduje się w książce.

- Byliśmy zaskoczeni informacją o tym, że powstała książka o biznesach Anny Lewandowskiej. Nie znamy treści książki, ale wiemy, że prace nad nią zostały ukończone. (...) Z niecierpliwością więc czekamy na książkę i mamy nadzieję, że takich fragmentów, które będą wzbudzać wątpliwości lub wprowadzać czytelnika w błąd będzie jak najmniej. W tym pierwszym przypadku zdajemy sobie oczywiście sprawę, że choć każdy ma jakiś obraz siebie, to ktoś inny może nas inaczej oceniać. Jeśli jednak pojawią się nieprawdziwe informacje w publikacji, będziemy stanowczo reagować - stwierdził.

Oficjalna premiera książki "Imperium Lewandowska" jest wyznaczona na środę 26 lipca 2023 roku.