Ronaldo zagrał w Europie. Poczarował, jak za najlepszych laty. Al-Nassr poległo [WIDEO]

Cristiano Ronaldo ma za sobą pół roku gry w barwach saudyjskiego Al-Nassr. W pierwszym sezonie w nowym zespole nie udało mu się zdobyć żadnego trofeum, ale nie oznacza to, że sam Portugalczyk grał źle. W 19 meczach strzelił 14 bramek i zaliczył dwie asysty. A co najważniejsze - sprawił, że do Arabii Saudyjskiej trafia coraz więcej zawodników z Europy, które wybierają często tamtejsze pieniądze zamiast rywalizacji na najwyższym poziomie.

Teraz Portugalczyk przygotowuje się do kolejnego sezonu. W poniedziałkowy wieczór Ronaldo i jego Al-Nassr na portugalskim Estadio Algarve rozegrało sparing z Celtą Vigo. Cały mecz zakończył się wygraną hiszpańskiej drużyny 5:0, ale wszystkie bramki padły po 48. minucie, bo właśnie tyle na boisku spędził Ronaldo.

A jak zaprezentował się były gwiazdor Realu Madryt? Chociaż zmarnował jedną bardzo dobrą sytuację, to widać było w jego grze duży luz i chęć do efektownych zagrań. Można pomyśleć, że powrót do ojczyzny sprawił, że Ronaldo nawiązywał na boisku do lat swojej świetności poprzez dryblingi czy nieszablonowe podania.

Chociaż mecz był rozgrywany w Europie, to raczej nie ma się, co spodziewać, że 38-latek wróci jeszcze do gry w którymś z klubów ze Starego Kontynentu. - Nie ma szans, nie wrócę do europejskiego futbolu, drzwi są całkowicie zamknięte. Mam 38 lat i myślę, że europejski futbol stracił wiele na jakości. Jedynie liczy się Premier League, która jest daleko przed wszystkimi innymi ligami. Jestem w pełni przekonany, że nie zagram już w żadnym europejskim klubie - mówił w ostatnim czasie Portugalczyk.