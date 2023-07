Taka była rola Michniewicza w transferze Krychowiaka. Kulisy transferu odtajnione

Grzegorz Krychowiak miniony sezon spędził w Al-Szabab, gdzie został wypożyczony z FK Krasnodar. Szybko stał się ważnym zawodnikiem zespołu. Rozegrał łącznie 35 meczów, strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Jego kontrakt z rosyjskim klubem wygasł z końcem czerwca i wydawało się, że będzie kontynuował grę w Al-Szabab.

Grzegorz Krychowiak zdradza kulisy transferu do Al-Abha

Rzeczywistość okazała się inna. W ostatnich dniach wiele mówiło się na temat przejścia Krychowiaka do Al-Abha, czyli zespołu, który niedawno przejął Czesław Michniewicz. Były selekcjoner reprezentacji Polski potwierdził transfer, publikując wspólne zdjęcie. Pomocnik zdradził kulisy przenosin do nowej drużyny w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

- Gdy został szkoleniowcem Abhy, pogratulowałem mu nowej pracy i zażartowałem, aby o mnie pamiętał, gdyby szukał nowych zawodników. Abha kontaktowała się ze mną jeszcze przed przyjściem Michniewicza. Ale fakt, że jego zatrudnienie skonkretyzowało ten temat i przyspieszyło negocjacje. To normalne, że trener chce mieć swoich ludzi w zespole. Dobrze nam się pracowało w reprezentacji. Porozmawialiśmy na temat mojej roli i się zdecydowałem - powiedział.

Pomocnik wypowiedział się nieco więcej na temat roli, którą będzie pełnił pod wodzą Michniewicza. - Na pewno mam grać nieco bardziej ofensywnie niż w Al-Szabab, gdzie byłem nisko osadzonym defensywnym pomocnikiem. Myślę, że dobrze wypełniałem tamtą rolę, ale w Arabii Saudyjskiej nie do końca docenia się takich zawodników. Zwłaszcza teraz liczą się duże nazwiska, walory ofensywne i to, co zaprezentujesz pod bramką przeciwnika. W Abha mam dać nieco więcej do przodu. Grać jako ósemka. Ale na konkrety przyjdzie jeszcze czas - dodał.

Al-Abha w minionym sezonie zajęło 12. miejsce w tabeli. W nadchodzących rozgrywkach będzie walczyć o utrzymanie. Michniewicz ma już za sobą debiut na ławce nowego klubu. W meczu towarzyskim zremisował 1:1 z Al Kuwait.