Bestialsko zaatakował sędziego. Niedługo później wyszły na jaw wstrząsające informacje

Podczas amatorskiego turnieju w dzielnicy Avellaneda w Buenos Aires doszło do mrożących krew w żyłach wydarzeń. W trakcie jednego z meczów dwóch zawodników brutalnie zaatakowało arbitra, ponieważ pokazał jednemu z nich czerwoną kartkę. Drugi z tego powodu wpadł w szał i rzucił się na sędziego, bijąc go po twarzy i powalił na ziemię, a na końcu kopnął w głowę. Prowadzący ten mecz upadł nieprzytomny na murawę.

Wstrząsające doniesienia z Argentyny. Napastnik sędziego znaleziony martwy

Sędzia został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono liczne ciężkie urazy głowy i górnego odcinka kręgosłupa. Na szczęście szybko został z niego wypisany. Portal perfil.com podał, że sprawcą był Alexander Tapon. Piłkarzowi zostały postawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Kilka godzin po tym zdarzeniu dziennikarze przekazali wstrząsające informacje. Policja odnalazła ciało Tapona na torach kolejowych. 24-latek odebrał sobie życie strzałem w głowę. Policjanci nadal przeszukują miejsce zdarzenia w poszukiwaniu broni, ponieważ nie znaleźli jej w pobliżu ciała. Z dłoni ofiary pobrano próbki, które potwierdziły, że było to samobójstwo.

Siostra Tapona stwierdziła, że ten popełnił samobójstwo, ponieważ czuł się osaczony. - Mój brat popełnił samobójstwo przez to wszystko, co mu robili, przez to wszystko, o co go oskarżali, zabieramy go do kostnicy - stwierdziła, cytowana przez portal zyri.net

Poszkodowany arbiter po powrocie z komisariatu udzielił wywiadu Telefe Noticias. - Mógł mnie zabić, dzisiaj leżałem w szpitalu, moja rodzina płakała i nie ma niczego, co, mogłoby usprawiedliwić zadanie mi takich ciosów. Rozmawiałem z delegatem jego klubu, bardzo dobrym człowiekiem, który bardzo mnie przeprosił. Jestem samotnym ojcem, co by zrobiły moje dzieci, gdyby mnie zabił? - stwierdził.

Wydarzenia z tamtego spotkania stanowczo potępił także organizator turnieju. "Potępiamy wszelkie akty przemocy. W sobotę, kiedy doszło do nagannych ataków na sędziego, personel medyczny kompleksu udzielił natychmiastowej pomocy, a nasze pogotowie ratunkowe przetransportowało go do szpitala, gdzie po udzieleniu wymaganej pomocy został zwolniony do domu" - czytamy w oświadczeniu.