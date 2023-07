Szczęka opada! Ronaldinho wciąż to ma. Niewiarygodne nagranie [WIDEO]

Ronaldinho mimo 43 lat na karku bardzo chętnie wciąż występuje w wielu okazjonalnych meczach. Brazylijską legendę kibice mogli oglądać między innymi podczas rozgrywek Kings League, organizowanych przez Gerrarda Pique.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Ależ to skleił! Świetne przyjęcie Ronaldinho viralem w internecie

Poza tym Ronaldinho często widywany jest na meczach legend, organizowanych przez kluby, aby uhonorować swoich byłych zasłużonych piłkarzy. Brazylijczyk regularnie występuje w takich spotkaniach FC Barcelony, a ostatnie miało miejsce w czerwcu tego roku w Zambii, gdzie byli zawodnicy katalońskiego klubu zmierzyli się z zespołem gospodarza z 2012 roku. Wówczas Zambijczycy zaskakująco sięgnęli po Puchar Narodów Afryki.

Ostatnio Ronaldinho ponownie pokazał się na boisku, lecz tym razem w swojej ojczyźnie, gdzie wziął udział w meczu otwierającym nowy stadion Atletico Mineiro. Piłkarz występował w tym klubie w latach 2012-2014 i rozegrał w tym czasie 87 spotkań, w których zdobył 27 goli.

Ronaldo szokuje. Już nigdy nie wróci do europejskiej piłki. "Nie ma szans"

Nowy stadion Atletico Mineiro, Arena MRV, może pomieścić aż 47 tysięcy kibiców. Trybuny pierwszy raz zostały zapełnione właśnie podczas wyjątkowego meczu towarzyskiego pomiędzy legendami klubu.

Na filmie z rozgrzewki przed meczem widać, jak Ronaldinho fantastycznie opanowuje piłkę spadającą z kilkunastu metrów, "sklejając" ją do nogi. Jakby tego było mało, 43-latek następnie popisał się efektownym podbiciem futbolówki, przerzucając ją nad głową.

Robert Lewandowski zachwycił kibiców. To zdjęcie jest hitem. "Wow"

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Ronaldinho poza Atletico Mineiro w Brazylii reprezentował także barwy, Gremio, którego jest wychowankiem, oraz Fluminese i Flamengo. To właśnie przechodząc do tego ostatnio opuścił Europę, gdzie przez 10 lat można było oglądać go w Paris Saint-Germain, FC Barcelonie, czy AC Milanie.