Oficjalnie: Reprezentant Polski odchodzi z topowej ligi. Co za zjazd

Adam Buksa latem zeszłego roku trafił do Lens. Tam rozegrał tylko osiem meczów, przede wszystkim ze względu na trapiące go kontuzje. Jednak nawet gdy był zdrowy, głównie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Lens zostało wicemistrzem Francji, ale jego wkład w ten sukces był znikomy. W związku z tym zdecydował się na transfer do klubu, gdzie będzie mógł otrzymać więcej szans na grę.

Adam Buksa ma nowy klub. Został piłkarzem Antalyasporu

We wtorek pozyskanie polskiego napastnika ogłosił Antalyaspor, 13. zespół ostatniego sezonu ligi tureckiej. Trafił tam na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. "Witamy i życzymy sukcesów pod naszym czerwono-białym herbem" - przekazał klub w mediach społecznościowych.

Buksa jest drugim Polakiem, który tego lata dołączył do zespołu z Antalyi. Wcześniej trafił tam młodzieżowy reprezentant kraju Jakub Kałuziński. Ten nie przedłużył kontraktu z Lechią Gdańsk i odszedł jako wolny zawodnik.

Adam Buksa piłkarzem Antalyasporu. Poprowadzi go Nuri Sahin

W składzie Antalyasporu nie ma bardzo znanych zawodników. Najbardziej rozpoznawalną postacią jest trener Nuri Sahin, w przeszłości piłkarz Borussii Dortmund, Realu Madryt czy Liverpoolu. W pierwszym z tych klubów grał z Robertem Lewandowskim, Jakubem Błaszczykowskim oraz Łukaszem Piszczkiem. Wszyscy czterej zdobyli mistrzostwo Niemiec w sezonie 2010/11.

Dla Adama Buksy Antalyaspor będzie trzecim zagranicznym zespołem, przed transferem do Lens występował w amerykańskim New England Revolution. W Polsce grał dla Pogoni Szczecin, Zagłębia Lubin oraz Lechii Gdańsk. W 2021 r. zadebiutował w drużynie narodowej, w dziewięciu spotkaniach strzelił pięć goli.