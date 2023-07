Polak stał się jednym z najdroższych piłkarzy w historii klubu. Uczeń Podolskiego

Szymon Włodarczyk ma za sobą udany sezon w Górniku Zabrze. Młody napastnik wystąpił w 30 meczach, w których strzelił dziewięć goli. Dzięki wysokiej formie przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Ostatecznie trafił do austriackiego Sturmu Graz za trzy miliony euro.

Bartosch Gaul opowiedział o Szymonie Włodarczyku.

Tym samym Włodarczyk stał się jednym z najdroższych transferów w historii tego klubu. W związku z tym wielu oczekuje, że będzie bardzo ważnym elementem drużyny. Austriacy chcieli dowiedzieć się nieco więcej o nowym nabytku i porozmawiali z Bartoschem Gaulem. To były trener Górnika Zabrze, który przez kilka miesięcy współpracował z Włodarczykiem.

- To bardzo ciekawy zawodnik. Ma nosa do bramek. Nieważne czy to dośrodkowania, czy bieg w pole karne. On ma instynkt. Szymon miał w planach, żebyśmy stopniowo przygotowywali go do kolejnego poziomu. Postrzegaliśmy go jako interesującego gracza z potencjałem, ale który może potrzebować trochę więcej czasu. Dlatego jego forma w pierwszych miesiącach była zaskakująca. Dobrze prezentował się w pressingu. Kolejny krok w rozwoju pod względem intensywności czeka go teraz w Grazie - powiedział Gaul w rozmowie z Laola1.at.

Były trener Górnika podkreślił również, że Włodarczykowi w rozwoju bardzo pomógł Lukas Podolski. - Kiedy masz takiego zawodnika jak Lukas Podolski, to ważne jest, aby brał młodych graczy za rękę, by mogli się przy nim rozwijać. Bliska więź między nimi rozwinęła się także dzięki wielu bramkom. Podolski dużo asystował i tym samym Szymon więcej strzelał. "Poldi" go zachęcał, ale decydujące było to, że Szymon był otwarty na naukę - dodał.

Włodarczyk porównywany do Lewandowskiego

Gaul wspomniał także, że Włodarczyk był porównywany do Roberta Lewandowskiego. Niemiec przestrzegł, że należy uważać z takimi porównaniami i wskazał, kto pomagał młodemu piłkarzowi w radzeniu sobie z presją.

- Z tak wielkim szumem zawsze trzeba uważać. Im wyżej stawia się zawodnika, zwłaszcza tak młodego, tym większa może ciążyć na nim presja. Każdy, kto go zna, wie, że to bardzo przyziemny i powściągliwy chłopak. Myślę, że jego tata (Piotr Włodarczyk, były piłkarz między innymi Legii Warszawa - przyp. red.) miał pozytywny wpływ na wiele rzeczy, zwłaszcza w temacie szumu medialnego - zakończył.