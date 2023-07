Dramat. Piłkarz bestialsko zaatakował sędziego. Padł nieprzytomny [WIDEO]

Piłka nożna wywołuje sporo emocji, nawet gdy mowa o rozgrywkach na stosunkowo niskim poziomie. W trakcie amatorskiego turnieju w dzielnicy Avellaneda w Buenos Aires z - wydawać by się mogło błahych powodów - doszło do bestialskiego ataku. Dwóch zawodników brutalnie zaatakowało sędziego. Na tyle mocno, że ten z podejrzeniem poważnych obrażeń wylądował w szpitalu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Niewytłumaczalny atak agresji. Piłkarz bestialsko potraktował sędziego. Dramat

Do makabrycznej sytuacji doszło, gdy sędzia chciał pokazać jednemu z graczy czerwoną kartkę. Ten, wiedząc, co go czeka, ze złości odepchnął arbitra. Sędzia się jednak nie przestraszył i po chwili pokazał kartonik. Wtedy w szał wpadł inny zawodnik z drużyny ukaranego piłkarza. Momentalnie ruszył do ataku i zaczęło się piekło.

Rosjanie zakpili z zakazów FIFA i UEFA. "Nie trzeba było się nikogo bać"

Piłkarz z impetem rzucił się na arbitra, zadał mu dwa ciosy pięścią w twarz i powalił na ziemię. Najgorsze miało jednak nadejść. Gdy sędzia się podnosił, dostał potężnego kopniaka w tył głowy. Wtedy padł zupełnie bez ruchu i stracił przytomność. Zdarzenie zostało sfilmowane telefonem komórkowym i trafiło do mediów społecznościowych.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Fani w szoku po pogawędce Beckhama z Messim. Tego się nie spodziewali [WIDEO]

Na ten widok agresor nieco się uspokoił, a pozostali gracze podeszli udzielić pomocy poszkodowanemu. Jak podaje argentyński portal perfil.com, na miejsce sprowadzono karetkę. Arbiter trafił do szpitala z podejrzeniami ciężkich urazów głowy i górnego odcinka kręgosłupa. Do tej pory nie wydano żadnego oświadczenia na temat jego stanu zdrowia. Odpowiedzialność za tę tragedię ma ponieść organizator turnieju.