Napoli gotowe na odejście Zielińskiego. Znaleźli następcę Polaka

Jeszcze kilka dni temu włoskie media informowały, że Piotr Zieliński jest bardzo bliski przejścia do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. O polskiego pomocnika wciąż zabiega Lazio, na prośbę trenera Maurizio Sarriego, który bardzo dobrze go zna. Do tego negocjacje ewentualnej nowej umowy w Napoli przebiegają dość wolno. Z tego względu mistrz Włoch ma już gotowy plan na wypadek odejścia Zielińskiego.

Napoli ma gotowego następcę Zielińskiego

Mimo zdobycia mistrzostwa Włoch nie ma ciągłości projektu w Napoli. Z klubu odszedł trener Luciano Spaletti, a jego miejsce zajął Rudi Garcia. Nowej umowy nie może wynegocjować Piotr Zieliński. Zdaniem włoskich mediów Antonio De Laurentis nie jest skłonny dać Polakowi wyższej pensji. Wkrótce ma dojść do rozmowy właściciela klubu z agentem piłkarza.

W ostatnim czasie dom Zielińskiego w Neapolu został okradziony. Mimo osobistego dramatu Polak chciałby zostać w drużynie mistrza Italii, choć nie brakuje głosów łączących go z Arabią Saudyjską. Miał być nawet dogadany z Al Ahli, które oferuje mu lukratywny kontrakt. W grze jest jeszcze Lazio Rzym, które szuka zastępcy Sergeja Milinkovicia-Savicia. Serb przeszedł do saudyjskiego Al Hilal.

Rozmowy Zielińskiego z władzami Napoli wciąż trwają, ale mistrz Włoch jest gotowy na ewentualne rozstanie z Polakiem, bo ma już upatrzonego następcę na jego pozycję. Według "Foot Mercato" potencjalną lukę po Zielińskim miałby wypełnić Argentyńczyk Giovani Lo Celso. Co prawda ma on jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z Tottenhamem, ale wydaje się być niechciany w zespole i "Koguty" mogą go sprzedać przy pierwszej lepszej okazji.

Ostatnie 1,5 roku Lo Celso spędził na wypożyczeniu w Villarrealu, ale stracił mistrzostwa świata z powodu kontuzji. Selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni podkreślał, że 27-latek "jest nie do zastąpienia" i bez niego byłoby trudniej w walce o tytuł, ale ostatecznie "Albicelestes" triumfowali na mundialu w Katarze.

W minionym sezonie Lo Celso zagrał w 29 meczach, strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Może występować na każdej pozycji w linii pomocy.

Zdaniem mediów Tottenham ma rozważać wyłącznie transfer definitywny, podczas gdy Napoli ma myśleć o wypożyczeniu z opcją wykupu za 20 mln euro. Ale żadna oficjalna oferta za Lo Celso jeszcze nie wpłynęła.

Gdyby nie udało się sprowadzić Argentyńczyka, Napoli ma gotowe kolejne plany awaryjne. Na liście potencjalnych zastępców są jeszcze Lazar Samardzić (Udinese), Tomasso Pobega (AC Milan), Samuele Ricci (Torino) i Andre Almeida (Valencia). Cała czwórka jest o kilka lat młodsza od Lo Celso.

Piotr Zieliński ma ważny kontrak z Napoli do końca czerwca 2024 r. Transfermarkt wycenia go na 35 mln euro.