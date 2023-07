Robert Lewandowski zachwycił kibiców. To zdjęcie jest hitem. "Wow"

Robert Lewandowski wraz z rodziną po zakończeniu sezonu ligowego i zgrupowania reprezentacji Polski, udał się na letni urlop do malowniczej Toskanii. Tam, niespodziewanie wziął "drugi ślub", a zdjęcia z ceremonii stały się hitem internetu. Na uroczystości z okazji odnowienia przysięgi nie zabrakło plejady gwiazd, pojawili się na niej m.in. piłkarze FC Barcelony, reprezentanci Polski oraz raper Quebonafide. Po weselnym weekendzie małżeństwo razem z przyjaciółmi przenieśli się na włoskie wybrzeże, aby dalej bawić się i odpoczywać. Czas umilały im sporty wodne. Wakacje się jednak skończyły i para wróciła już do Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Spełniła się przepowiednia Brzęczka. "Świat nam zazdrości"

Robert Lewandowski, po powrocie do Barcelony, rozpoczął indywidualne przygotowania do nowego sezonu. Polak jest w pełni świadomy tego, że jeśli chce dalej występować na wysokim poziomie, to musi ciężko pracować. Ostatnio reprezentant Polski wraz z małżonką wybrał się na jedną z plaż w Hiszpanii, na której w pełnym słońcu intensywnie trenował. Wsparcie ukochanej pomogło mu przetrwać pracę w trudnych warunkach pogodowych.

Flora Tallinn - Raków Częstochowa. O której mecz LM? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Robert Lewandowski pozuje na plaży z odsłoniętym brzuchem. Fani są zachwyceni. "Wow"

Napastnik FC Barcelony na Instagramie pochwalił się zdjęciem oraz filmem z sesji treningowej. Na wideo widzimy, jak Lewandowski urządził sobie trening kondycyjny. Z kolei na fotografii zapozował z odsłoniętym brzuchem. "Uczucie po treningu - najlepsze" - napisał autor wpisu, dodając do tego emotikon z bicepsem. Trzeba przyznać, że forma przez wakacje nie zmalała.

Przez to walka Świątek nic nie da. Kolosalna różnica w finałach Wimbledonu

Post otrzymał ponad 387 tys. polubień w ciągu 12 godzin od publikacji. Pod wpisem nie zabrakło komplementów. Fani byli zachwyceni umięśnioną sylwetką zawodnika. "Co za zawodnik", "Lewy zawsze kotem", "Szczęśliwy człowiek", "Lewangolski", "Najlepszy piłkarz RL9", "Mój mistrz", "Wow", "Legenda", "Super fota Robercik" - komentowali internauci.

Robert Lewandowski i FC Barcelona już w najbliższą środę, 19 lipca wyruszą do Stanów Zjednoczonych na letni obóz przygotowawczy. Sezon 2023/24 w La Liga rozpocznie się 13 sierpnia. W swoim pierwszym starciu FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Getafe.