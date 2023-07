Kluby ekstraklasy walczą o piłkarza Liverpoolu. Aż czterech chętnych

Kilkukrotnie angielscy dziennikarze informowali, że Mateusz Musiałowski znajdzie się przynajmniej w kadrze meczowej Liverpoolu na spotkanie Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Angielskiej, ale przeważnie ich doniesienia się nie potwierdzały i brakowało Polaka w składzie. Wielokrotnie pokazywał się z dobrej strony w młodzieżowych zespołach "The Reds", ale nie wystarczało to do gry pod wodzą Juergena Kloppa. Dziś może wylądować w ekstraklasie.

Kluby ekstraklasy zainteresowane Polakiem z Liverpoolu

Według dziennikarza z Liverpoolu Jacka Lusby'ego na liście klubów zainteresowanych Musiałowskim są Lech Poznań, Górnik Zabrze, Widzew Łódź i ŁKS-Łódź. W grę wchodzi samo wypożyczenie lub wypożyczenie z opcją wykupu.

Najbardziej atrakcyjna wydaje się opcja gry w "Kolejorzu", który będzie walczył o prawo gry w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Do tego w Lechu chętnie stawiają na młodych piłkarzy, którzy potem trafiają do lig zagranicznych za miliony euro. Poza tym w stolicy Wielkopolski chcą mieć jak najlepsze zabezpieczenie skrzydeł po odejściu Michała Skórasia do Club Brugge. Mimo przeprowadzonych już transferów trener John van den Brom chce mieć szerszy skład, by równorzędnie walczyć na trzech frontach (liga, puchar i LKE). Musiałowski jest napastnikiem, ale może też grać jako skrzydłowy.

Perspektywa gry w Zabrzu to przede wszystkim współpraca z Janem Urbanem i Lukasem Podolskim, z której można coś wynieść. Górnik to też zespół z ambicjami, by zbliżyć się do czołówki ekstraklasy. Z kolei Widzew i ŁKS dają szansę na powrót po latach do Łodzi. Musiałowski występował w miejscowym UKS SMS w latach 2016-2020, z którego przeszedł do Liverpoolu.

W tym wyścigu nie ma na razie faworyta. Zdaniem Lusby'ego Musiałowskiemu ma zależeć przede wszystkim na regularnej grze w pierwszym zespole.

"Szkoda, że nie wyszło Musiałowskiemu, bo jest naprawdę utalentowanym piłkarzem, ale brakuje mu regularności" - zaznaczył dziennikarz magazynu "Four Four Two" na Twitterze.

Ostatnio Musiałowski rozstał się ze swoim agentem, a w jego imieniu negocjują rodzice. Poza tym Polak nie pojawił się na sesji fotograficznej akademii Liverpoolu przed startem sezonu.

Mateusz Musiałowski ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca czerwca 2024 r. W reprezentacji Polski U-21 wystąpił w pięciu meczach, w których strzelił jednego gola. W minionym sezonie zagrał 17 razy w Premier League 2, czyli angielskiej lidze rezerw i młodzieżowych drużyn. Dla drużyny Liverpoolu U-21 zdobył dwie bramki. W październiku skończy 20 lat.