Piłkarz zdobył mistrzostwo. Piękne chwile przerwała tragiczna wiadomość. Wszystko straciło sens

W minioną niedzielę River Plate wygrało 3:1 z Estudiantes de la Plata. Dzięki temu zwycięstwu już na dwie kolejki przed końcem sezonu drużyna zapewniła sobie 38. mistrzostwo Argentyny. Małą cegiełkę do końcowego sukcesu dołożył też Elias Gomez - zagrał w czterech meczach. Radość lewego obrońcy została jednak zakłócona przez tragedię rodzinną, do jakiej doszło kilka godzin po wielkiej fecie.

Dramat Elisa Gomeza. Jego siostra i matka zginęły w wypadku. Chwilę wcześniej świętował z nimi mistrzostwo Argentyny

Jak donosi "The Sun", piłkarz stracił matkę, Zunildę oraz młodszą siostrę, Melanie. Kobiety uczestniczyły w wypadku samochodowym, do jakiego doszło w Ramallo w Buenos Aires. Wracały do domu z obchodów mistrzostwa Argentyny. Pojazd, którym podróżowały, został zgnieciony przez samochód ciężarowy z naczepą. Wskutek odniesionych obrażeń 66-letnia matka i 25-letnia siostra Gomeza zginęły na miejscu. W kolizji brał udział jeszcze jeden pojazd, który dachował, chcąc uniknąć wypadku.

Sprawca, a więc kierowca ciężarówki, został natychmiast zaaresztowany przez policję pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Na tragedię Gomeza zareagował już jego pracodawca. "Łączymy się w bólu i towarzyszymy naszemu zawodnikowi po niefortunnej śmierci matki i siostry. Dużo siły Eliasie, cały klub jest z Tobą" - napisano w oficjalnym oświadczeniu na Twitterze.

- Przesyłamy nasze najgłębsze kondolencje rodzinie Eliasa Gomeza. Ma on pełne wsparcie sztabu szkoleniowego, kolegów z drużyny i wszystkich fanów River - powiedział trener, Martin Demichelis. Na tragedię piłkarza bardzo emocjonalnie zareagowali też kibice argentyńskiej ekipy. "To niesamowite, jak życie może się zmienić w jednej chwili", "Piłka nożna schodzi na dalszy plan, gdy zdarzają się tego rodzaju dramaty. Niech spoczywają w pokoju" - czytamy w sieci.

Dramaty nawiedzają rodzinę Gomeza

To kolejna tragedia, jaka nawiedziła rodzinę obrońcy w ostatnim czasie. W grudniu 2022 roku zmarł także chłopak Melanie, Luciano Biglione. "Tylko ból i pustka ogarniają moje serce. Nie wiem, jak miną kolejne dni bez ciebie. Przez dwa lata codziennie budziłam się na twoje 'dzień dobry, kochanie' i zasypiałam obok ciebie" - pisała wówczas we wzruszającym poście.

Elias Gomez pierwsze lata spędził w młodzieżowej drużynie Rosario Central. W 2016 roku został wypożyczony do Defensa Justicia, po czym wrócił do macierzystego zespołu i dostał szansę na grę w pierwszej ekipie. W kolejnych latach występował na wypożyczeniach, po czym w styczniu 2022 roku trafił do River Plate. W barwach tej drużyny rozegrał 36 meczów, zdobył bramkę i zanotował siedem asyst.