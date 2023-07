Beckham zaimponował kibicom. Skradł show na prezentacji Messiego [WIDEO]

Leo Messi wreszcie doczekał się oficjalnej prezentacji jako nowy zawodnik Interu Miami. Pojawił się przed kibicami w towarzystwie władz klubu, a także rodziny i zaproszonych gości. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki pozował z nową koszulką i nie zapomniał o kilku słowach do fanów. Zrobił to także David Beckham, który jeszcze przed prezentacją spotkał się z Argentyńczykiem.

Leo Messi i David Beckham w przyjemnej pogadance. Anglik dostosował się do rozmówcy

Przed prezentacją Messi wziął udział w sesji zdjęciowej w nowych barwach i to tam spotkał się z Beckhamem. Argentyńczyk, przynajmniej publicznie, nigdy nie rozmawia w języku angielskim i tak było również tym razem. Współwłaściciel przywitał go słowami "muy bien?", czyli "wszystko dobrze" w języku hiszpańskim i obaj serdecznie się przywitali.

Beckham w latach 2003-2007 grał w Realu Madryt, więc nauczył się języka i przypomniał o tym kibicom. Jeszcze chwilę porozmawiał z Messim i zobaczyli się później, podczas prezentacji. Na niej Anglik miał swoje momenty na przemowy i tam również nie zabrakło języka hiszpańskiego. W sieci pojawiło się sporo komentarzy osób zaskoczonych umiejętnościami językowymi legendarnego Anglika. Internauci byli pod wrażeniem, że bez problemu włada on hiszpańskim.

"Daily Mail" donosi, że Inter Miami robi wszystko, by dbać o hiszpańskojęzyczną i latynoską część miasta, czym stara się zachęcić ją do przychodzenia na stadion. Dlatego też Beckham stara się mówić w ich języku i przypomina o umiejętnościach sprzed lat. Pomaga to również w kontaktach z Messim oraz Sergio Busquetsem, który także dołączył do zespołu.

Na oficjalnej prezentacji Messi dziękował Beckhamowi i jego wspólnikom za "ułatwienie wszystkiego" przy odejściu z PSG do Miami. Po pierwszym występie w nowej koszulce Argentyńczyka czekają kolejne, ale już na boisku. Prawdopodobnie jego debiut przypadnie na 21 lipca, kiedy jego nowy zespół zmierzy się z Cruz Azul w meczu pucharowym.