Ciąg dalszy skandalu w Hercie. Są nowe informacje. Kolega Piątka ma poważny problem

30 czerwca zakończyło się wypożyczenie Krzysztofa Piątka do Salernitany. Włoski klub nie zdecydował się wykupić napastnika, dlatego wrócił on do Herthy Berlin. Od dawna wiadomo, że skreślono go w niemieckim zespole, przez co został zmuszony do szukania nowego pracodawcy i rzekomo udało mu się go znaleźć. Polak nie jest jedynym zawodnikiem Herthy, który zmaga się ze sporymi problemami. Niektóre wykraczają jednak poza boisko.

Nowe informacje ws. klubowego kolegi Piątka. Hertha rozważa rozwiązanie kontraktu

Dokładnie 1 lipca bramkarz Marius Gersbeck odszedł z Karlsruher SC i podpisał kontrakt z Herthą. W przeciwieństwie do Piątka udał się z drużyną na obóz treningowy do austriackiego Zell am See, ale narobił sobie tam dużo kłopotów. W niedzielę dziennik "Bild" przekazał, że 28-latek został zatrzymany przez policję, ponieważ wdał się w szarpaninę z kelnerem jednego z barów, którego mocno zranił w głowę.

"Bild" podał w poniedziałek nowe informacje w tej sprawie. Zraniony mężczyzna stracił co najmniej jeden ząb, a ponadto złamał nos wskutek ataku Gersbecka. Obecnie jest leczony w austriackiej klinice Tauern w Zell am See i nie jest zdolny do przesłuchania.

Na ten moment nie wiadomo, jakie konsekwencje tego incydentu poniesie sam bramkarz. Hertha odesłała go do domu, chcąc zapewnić sobie medialny spokój oraz ochronę pozostałych zawodników, natomiast sprawa nie została jeszcze rozwiązana. Nie można wykluczyć, że berliński zespół rozwiąże z nim kontrakt, zwłaszcza patrząc na to, że jego nocne wyjście nie było konsultowane z władzami i nie dostał na nie zgody. Oficjalnie oświadczenie klubu powinno ukazać się w najbliższych godzinach.

Niedawny transfer Gersbecka był jego powrotem do Herthy po czterech latach rozłąki. Jeśli ten nocny wypad spowoduje rozwiązanie kontraktu, może to mocno skomplikować sytuację kadrową zespołu. Kilkanaście dni temu dziewięcioletnią współpracę z Herthą zakończył Rune Jarstein, który w ubiegłym roku został zawieszony za zbyt mocną krytykę w kierunku trenera bramkarzy Andreasa Mengera.