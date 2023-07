Leo Messi zawstydzony na prezentacji przez własnego syna. Hit [WIDEO]

Relacje Leo Messiego z Paris Saint-Germain w ostatnim czasie nie należą delikatnie mówiąc - do najlepszych. Argentyński mistrz świata zaskoczył środowisko piłkarskie informacją o zakończeniu współpracy z Paris Saint-Germain. Jego umowa wygasła wraz z końcem czerwca 2023 roku, a on na brak ofert nie mógł narzekać. Przymierzany był do transferu do Al-Hilal lub FC Barcelony. Z wyścigu ostatecznie wypadł zespół z Półwyspu Arabskiego, i to mimo propozycji dwuletniej umowy, opiewającej na 400 milionów euro za sezon. Z kolei marzenie o powrocie do FC Barcelony nie zostało spełnione, ponieważ klub nie mógł mu od razu zapewnić, że zostanie zarejestrowany. Ostatecznie Messi trafił do Interu Miami. Jego transfer za ocean wywołał ogromne poruszenie wśród społeczeństwa.

Choć od potwierdzenia transferu Messiego do Interu Miami minął ponad miesiąc, to dopiero teraz zaprezentowano napastnika w nowych barwach. Kibice w Stanach Zjednoczonych z niecierpliwością czekali na prezentację swojego napastnika, ale było warto. Uroczystość miała miejsce na DRV PNK Stadium, położonym w Fort Lauderdale na Florydzie. Na ceremonii nie zabrakło współwłaściciela klubu Davida Beckhama, który w przeszłości występował w reprezentacji Anglii i Manchesteru United. Na wydarzeniu pojawiło się 18 tysięcy widzów. Poza 36-latkiem ekipa z Florydy zaprezentowała również dobrego kolegę Argentyńczyka, Sergio Busquetsa.

Wraz z Argentyńczykiem na murawie pojawili się też jego najbliżsi. Na kilka chwil to właśnie 10-letni syn Leo Messiego, Thiago, stał się głównym bohaterem tego spektakularnego wydarzenia. Messi junior postanowił zaprezentować zgromadzonej publiczności próbkę swoich umiejętności piłkarskich. 10-letni Thiago wziął piłkę i kopnął ją w kierunku ojca, a ta przeleciała między jego nogami, innymi słowy założył ojcu popularnie nazwaną "siatkę". Cała sytuacja miała miejsce, kiedy Argentyńczyk spacerował po boisku i witał się z fanami.

Po raz pierwszy Messiego zobaczymy w nowych barwach najprawdopodobniej 21 lipca, kiedy Inter zmierzy się z meksykańskim Cruz Azul w Leagues Cup.