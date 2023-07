Mbappe dostał ultimatum od PSG. Gra warta 80 milionów euro

W sobotę upłynął termin dziesięciodniowego ultimatum, jakie Kylian Mbappe dostał od prezesa PSG Nassera Al-Khelaifiego. 24-letni napastnik miał w tym czasie określić się w sprawie swojej przyszłości, ale nie dał jednoznacznej odpowiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Najbliższe dni kluczowe ws. przyszłości Mbappe

PSG nie chce dopuścić do sytuacji, w której Mbappe odchodzi z klubu za darmo lub zostaje na rynku transferowym wolnym zawodnikiem. Francuz ma umowę z klubem do końca najbliższych rozgrywek i nie zamierza przedłużać kontraktu o proponowany rok. Sam piłkarz chce zagrać jeszcze ten sezon w Paryżu, ale nie brakuje głosów, że zmieni latem otoczenie.

Wypełnienie kontraktu do końca jest opłacalne dla Mbappe z finansowego punktu widzenia, ponieważ dostanie za to 80 mln euro bonusu lojalnościowego od PSG. Gdyby oficjalnie powiedział, że odchodzi, złamałby warunki kontraktu i tym samym straciłby szansę na tę premię.

Grzegorz Krychowiak zmienia klub. Jeden wpis i wszystko jasne

Z drugiej strony PSG chciałoby jeszcze na nim zarobić, dlatego ma być otwarte na sprzedaż w ciągu najbliższych tygodni. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Mbappe byłby Real Madryt, który zabiega o niego już od dłuższego czasu.

Mbappe nie podjął oficjalnie żadnej decyzji i to pomimo ultimatum, które dostał 5 lipca. Jego gra na czas nie jest na rękę szefom klubu. Gdy tylko Francuz zacznie przygotowania z resztą zespołu, Al-Khelaifi chce przyspieszyć rozmowy z piłkarzem. Według "L'Equipe" ma osobiście pojawić się na wtorkowej sesji treningowej PSG i porozmawiać z Mbappe.

Z kolei radio RMC Sport sugeruje, że w przypadku braku porozumienia władze PSG mogą być w stanie wymusić decyzję o odsunięciu Mbappe od reszty zespołu. W ten sposób klub miałby wywrzeć większą presję na piłkarzu.

Krzysztof Piątek definitywnie odchodzi z Herthy Berlin. Wybrał nowy klub

Hiszpański "AS" wskazuje, że na decyzję Mbappe czeka także Florentino Perez, prezes Realu. Ten przekonywał wcześniej, że ściągnięcie Francuza za rok może być niemożliwe, nawet jeśli byłby to darmowy transfer. Liczy, że uda się to zrobić tego lata.

W poniedziałek piłkarze PSG przejdą badania medyczne. We wtorek zaczną treningi, w piątek zagrają sparing z Le Havre. Z kolei w sobotę wylecą na tournee do Japonii. Wylot Mbappe do Azji ma być zależny od postępu rozmów z władzami klubu.