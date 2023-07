Szokujący pomysł UEFA. Benzema, Ronaldo i reszta mogą zagrać w Lidze Mistrzów

Coraz więcej gwiazd decyduje się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej - świetni piłkarze kuszeni są wizją gigantycznych pieniędzy nieosiągalnych nawet w najlepszych europejskich klubach. Ostatnio na taki ruch zdecydował się między innymi Sergej Milinković-Savić, który po ośmiu latach odszedł z Lazio i przeszedł do Al-Hilal.

Fakt masowego sprowadzania gwiazd przez kluby Arabii Saudyjskiej coraz bardziej ma martwić władze UEFA, która boi się, że jej flagowy produkt, jakim jest Liga Mistrzów, straci na popularności.

Za przykład jednej z utraconych "wizytówek" można dać Cristiano Ronaldo, który od stycznia tego roku występuje w Al-Nassr. 38-latek to piłkarz, który nieodłącznie kojarzy się z tymi rozgrywkami. Portugalczyk ma na koncie liczne rekordy związane z Ligą Mistrzów, takie jak najwięcej występów (183), najwięcej zdobytych bramek (140), czy najwięcej wygranych finałów (5).

Jak podaje włoski portal calciomercato.it, przedstawiciele europejskiej federacji poważnie zastanawiają się nad rozwiązaniem, w którym poszczególne saudyjskie kluby otrzymywałyby "dzikie karty" na grę w Lidze Mistrzów, aby największe gwiazdy, które zdecydowały się wyjechać na Bliski Wschód, wciąż mogły być podziwianie na żywo przez europejską publiczność.

Pomysł UEFA z zaproszeniami dla saudyjskich zespołów wiąże się z rychłą reformą całych rozgrywek. Od 2024 roku format Ligi Mistrzów znacznie się zmieni, między innymi poprzez powiększenie liczby grających tam zespołów - z 32 do 36. Właśnie to miałoby pozwolić na wejście Saudyjczykom do europejskiego turnieju. Poza tym zmieni się też system rozgrywania meczów. Zamiast dotychczasowego podziału na osiem grup po cztery zespoły, wszystkie kluby będą w jednej, 36-zespołowej grupie, a o tym kto gra z kim decydować będzie losowanie. Osiem najlepszych zespołów w tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a kolejnych 16 zmierzy się w play-offach o pozostałe osiem miejsc w tym etapie rozgrywek.

Wracając do Arabii Saudyjskiej - coraz liczniejsze skupowanie gwiazd światowej piłki, to część większego planu na podbicie sportowego świata. "W Arabii Saudyjskiej powstaje naprawdę coś nowego i coś, czego świat jeszcze nie przerabiał. Dzięki pieniądzom z państwowego funduszu inwestycyjnego (Public Invest Fund) saudyjska Pro Liga ma być w czołowej dziesiątce najlepszych lig świata. PIF wykupił 75 procent udziałów w czterech klubach: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr, i Al-Hilal. Mają być one firmami, którymi zarządzać będzie PIF i odrębne fundacje non-profit dla każdego klubu" - pisał w Sport.pl Michał Kiedrowski.