Krzysztof Piątek przekreślony w Niemczech. Dyrektor mówi wprost

Ostatnie tygodnie są dość burzliwe dla Krzysztofa Piątka. Poprzedni sezon spędził we włoskiej Salernitanie w ramach wypożyczenia z Herthy Berlin. W niej rozegrał 33 mecze, strzelił pięć goli i asystował przy czterech trafieniach. Był okres, w którym włoskie media spekulowały, że Piątek przejdzie na stałe do drużyny prowadzonej przez Paulo Sousę, ale ostatecznie do tego nie doszło. W związku z tym po 30 czerwca wrócił do Berlina.

Piątek może odejść z Herthy Berlin. Koniec przygody w Niemczech?

Ale i tutaj nie chcą kontynuować z nim współpracy. Jak donosi portal bz-berlin.de, Hertha Berlin "pracuje nad sprzedażą najlepiej zarabiających zawodników". I dopiero wtedy, gdy uda się ich pozbyć, klub "będzie mógł zrobić własne zakupy". W tym gronie właśnie znajduje się Krzysztof Piątek. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, a rocznie ma zarabiać trzy miliony euro.

Od kilku tygodni media spekulują na temat przyszłości Piątka. Teraz wiadomo już, że Hertha daje mu zielone światło na odejście. - Tak, to prawda. Zawodnicy tacy jak on mogą wyjechać z Berlina, by zacząć negocjacje i odejść - powiedział bez ogródek dyrektor sportowy Andreas Neuendorf. Niemieccy dziennikarze podkreślają, że trener zespołu ma już na oku następcę Polaka. Jest nim Serdar Dursun z Fenerbahce.

Co dalej z Krzysztofem Piątkiem? Włoskie media pisały o możliwości transferu do Hellasu Werona czy sensacyjnego powrotu do Genoi, gdzie Polak zyskał na popularności i skąd trafił do AC Milanu. Problemem mają być jednak kwestie finansowe. Te nie stanowią żadnych przeszkód dla innego klubu, który ma wykazywać zainteresowanie. Mowa o saudyjskim Al Khaleej. Klub, do którego trafił niedawno Pedro Rebocho z Lecha Poznań, miałby zapewnić Piątkowi satysfakcjonująca pensję.

Krzysztof Piątek do Herthy Berlin trafił w 2020 roku. W jej barwach rozegrał 58 meczów, w których strzelił 13 goli i czterokrotnie asystował przy bramkach kolegów. Zanim trafił do Salernitany, w 2022 roku został wypożyczony z niemieckiego klubu do Fiorentiny. W niej spędził pół roku.