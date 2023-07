Co za dramat Polaka. Przerwa na długie miesiące. A dopiero co zmienił klub

Bartosz Białek w Wolfsburgu zagrał łącznie 36 spotkań, ale były to krótkie epizody. Te występy przełożyły się na dwie bramki w Bundeslidze. Być może byłoby ich więcej, gdyby nie zerwanie więzadeł krzyżowych. Po tym urazie Polak dostał szansę na odbudowanie się w holenderskim Vitesse, gdzie grał u boku Kacpra Kozłowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabiński powraca do klatki. Zawalczy na gali STIFE

Wypożyczenie i wielomiesięczna kontuzja. Białek znów zerwał więzadła?

Tam poszło mu przyzwoicie. W barwach holenderskiego zespołu wrócił do regularnej gry i przyczynił się do zdobycia ośmiu bramek. Rządzący Wolfsburgiem uznali jednak, że nie spisał się tam na tyle dobrze, żeby znaleźć się w kadrze niemieckiego klubu na kolejny sezon i postanowili wypożyczyć go do belgijskiego KAS Eupen. To drużyna, która w poprzednim sezonie wywalczyła utrzymanie w lidze belgijskiej.

STS reaguje na nowe informacje o Stasiaku. Wydali oświadczenie

Młodzieżowy reprezentant Polski nie ma jednak szczęścia. Pobyt w nowym klubie rozpoczął od kolejnej poważnej kontuzji. Napastnik doznał urazu w trakcie meczu towarzyskiego ze Stade Reims. Białek opuścił boisko już w 10. minucie.

"Wielki pech Bartosza Białka. Nowy napastnik KAS Eupen doznał poważnej kontuzji kolana w meczu towarzyskim ze Stade Reims. Po operacji czeka go kilkumiesięczna przerwa. KAS Eupen życzy Bartoszowi Białkowi wiele siły w tej trudnej sytuacji i jak najszybszego leczenia" - czytamy na klubowej stronie. Można podejrzewać, że to kolejny uraz więzadeł krzyżowych, z którymi Białek miał już problem.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Brutalna weryfikacja wielkiego polskiego talentu. Liczby wstydu. Odbija się od ściany

Bartosz Białek do KAS Eupen trafił dopiero kilka dni temu, 12 lipca. Piłkarz VfL Wolfsburg zdążył wystąpić jedynie w dwóch meczach sparingowych. Zagrał w przegranym starciu z Viktorią Koeln (1:2) oraz wygranym spotkaniu ze Stade Reims (3:2). Nie zdążył strzelić żadnej bramki w barwach nowej drużyny.