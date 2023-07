Były piłkarz Fortuny skazany za planowanie zamachów w USA został uniewinniony. Po 22 latach

W karierze piłkarskiej Tunezyjczyk nie osiągnął większych sukcesów. Rozpoczynał w rodzimym kraju i był na tyle dobry, żeby grać w reprezentacji olimpijskiej. W 1989 był testowany przez Standard Liege, ale nie podpisał kontraktu. Następnie udał się do Niemiec, gdzie trafił do Fortuny Duesseldorf, ale w jej barwach zagrał tylko jeden oficjalny mecz. Kilka lat później, w 1995, zakończył karierę.

Były piłkarz Fortuny spędził 10 lat w belgijskim więzieniu. Planował atak na bazę lotniczą

Trabelsi miał wcześniej zatargi z prawem. Były piłkarz był uzależniony od kokainy i wielokrotnie jeździł do Afganistanu, gdzie spotykał się z Osamą Bin Ladenem. 13 września 2001 roku, dwa dni po zamachach na World Trade Center został aresztowany w mieszkaniu w Belgii. Policja znalazła tam fałszywe paszporty, podrobione prawo jazdy i karabin maszynowy. W 2003 roku został skazany na 10 lat więzienia za współpracę z Al-Kaidą i planowanie ataku na bazę lotniczą Kleine-Brogel. Był również jednym z podejrzanych o planowanie ataku na amerykańską ambasadę w Paryżu.

Ekstradycja do USA i uniewinnienie po 10 latach czekania na proces. "W końcu jestem niewinny"

Po wyjściu z więzienia w atmosferze skandalu został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych. We wrześniu 2014 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że stało się to z pogwałceniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Belgijski rząd musiał wypłacić byłemu piłkarzowi łącznie 90 tysięcy euro zadośćuczynienia.

Jednak Trabelsi był już w Stanach Zjednoczonych, gdzie czekał na rozprawę. Jego proces rozpoczął się dopiero w maju 2023 roku. Ława przysięgłych uniewinniła go od wszystkich zarzutów, za które groziła mu kara dożywotniego więzienia. Tunezyjczyk był oskarżony o spisek, próbę użycia broni masowego rażenia oraz planowanie zabicia obywateli USA znajdujących się poza granicami kraju.

"Niewinny, w końcu jestem niewinny. 22 lata." - powiedział były piłkarz po usłyszeniu werdyktu, który "odzwierciedla to, co najlepsze w naszym systemie prawnym" - jak stwierdziła jego adwokatka Sabrina Shroff. "Pan Trabelsi miał dużo szczęścia - trafił na mądrą i sprawiedliwą ławę przysięgłych, która osiągnęła słuszny werdykt" - dodała.

Amerykańska prokuratura w akcie oskarżenia uważała, że Trabelsi spotkał się wiosną 2001 roku z Osamą bin Ladenem i zaproponował mu przeprowadzenie samobójczego ataku wymierzonego w interesy Stanów Zjednoczonych. W trakcie procesu w Belgii Tunezyjczyk przyznał się, że planował wjechać samochodem z bombą do bazy lotniczej i zabić tam amerykańskich żołnierzy. W USA stwierdził, że jego wcześniejsze zeznania były fałszywe. Dodatkowo oskarżano go o zakupienie chemikaliów, które mogły posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych.

"Szanujemy werdykt ławy przysięgłych i dziękujemy im za ich pracę" - powiedziała w rozmowie z CNN Patricia Hartman z biura prokuratury w Waszyngtonie.

Były piłkarz Fortuny Duesseldorf po 22 latach od pierwszego aresztowania odzyskał wolność.