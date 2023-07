Brutalna weryfikacja wielkiego polskiego talentu. Liczby wstydu. Odbija się od ściany

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że kariera Marcina Bułki idzie w bardzo dobrym kierunku. Młodzieżowy reprezentant Polski w wieku zaledwie 17 lat wyjechał za granicę i to nie do byle jakiego klubu, bo londyńskiej Chelsea.

Bułka bez gry. Straszne porównanie z innym Polakiem

W angielskim klubie występował w drużynach młodzieżowych, między innymi w rozgrywkach Premier League 2. W 2019 roku z Chelsea wykupiło go Paris Saint-Germain, gdzie udało mu się zadebiutować w Ligue 1.

Po roku Marcin Bułka rozpoczął ciąg wypożyczeń z Paryża. Najpierw trafił do hiszpańskiej Cartageny, gdzie spędził sześć miesięcy. Następnie również na pół sezonu udał się do trzecioligowego LB Chateauroux. W sierpniu 2021 r. PSG wypożyczyło Polaka do Nicei, która ostatecznie wykupiła go po roku.

Mimo że piłkarskie CV Marcina Bułki wygląda naprawdę imponująco, to za poziomem klubów, w których grał, nie idzie ilość rozegranych spotkań. Niestety, większość jego doświadczenia to wciąż piłka młodzieżowa, bowiem w seniorskim futbolu nie zawsze grał nawet w drugoligowej Cartagenie. W sezonie 2021/2022, kiedy to pierwszy raz trafił do Nicei na wypożyczenie, przez cały sezon wystąpił jedynie w pięciu meczach: jednym Ligue 1 i czterech pucharowych.

W ubiegłym sezonie nie było lepiej. Bułka w barwach Nicei wystąpił łącznie sześć razy: trzy w Lidze Konferencji, dwa w lidze i jedno w rezerwach. Portal Transfery Piłkarskie na Twitterze zestawił jego dorobek z rówieśnikiem grającym na tej samej pozycji, Kamilem Grabarą, który od dwóch lat występuje w FC Kopenhaga. Różnica w rozegranych meczach jest zatrważająca. Gdy Bułka wystąpił w zaledwie 27 meczach na poziomie seniorskim, Grabara ma takich na koncie już 156.

Jak widać na tym przykładzie, czasami lepiej nie porywać się na głęboką wodę i podpisywać kontraktu z wielkimi markami, a iść tam, gdzie realnie ma się szansę na grę. Regularność gry w klubie przekłada się też na powołania i występy w reprezentacjach. Kamil Grabara ma już za sobą debiut w pierwszej drużynie narodowej, a w tej do lat 21 zaliczył 19 występów. Marcin Bułka z kolei ostatni raz z orłem na piersi zagrał w 2019 roku, co było jednocześnie jego jedynym występem w drużynie U21. W młodszych kategoriach wiekowych rozegrał natomiast łącznie siedem meczów.

Mecze Marcina Bułki w seniorskiej piłce: