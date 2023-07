Michniewicz pokazał kulisy z Arabii. Było spotkanie z "szóstką", a teraz to [ZDJĘCIE]

Czesław Michniewicz w grudniu pożegnał się ze stanowiskiem selekcjonera reprezentacji Polski, z którą najpierw awansował na mistrzostwa świata w Katarze, a później na samym turnieju wyszedł z grupy. Niestety cień na jego kadencję położyła tzw. afera premiowa i niewykluczone, że to ona przesądziła o rozstaniu PZPN-u z 53-latkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Czesław Michniewicz "bawi się" w Abha Club. Najpierw powitał Krychowiaka, teraz to!

Michniewicz dość szybko znalazł nowego pracodawcę i prowadzi saudyjski Abha Club. Co więcej, były selekcjoner sprowadził do siebie... Grzegorza Krychowiaka, który na dniach ma podpisać umowę z tym klubem, co potwierdził sam szkoleniowiec. "Turkish coffee w oczekiwaniu na nową "6" z 'dalekiego' kraju" - napisał kilka dni temu na Instagramie. Wcześniej wydawało się, że 33-letni pomocnik zostanie w Al-Shabab.

Koźmiński wprost o Kuleszy. Brutalna prawda między oczy. "Nie ma"

W sobotę Michniewicz podzielił się z kolei zdjęciem z luksusowej restauracji w Stambule. Szkoleniowiec pojechał do Turcji z pracownikami Abha Club w celu załatwiania spraw związanych z zespołem. "Abha Staff in Stambul" - napisał pod fotografią. Widać, że trener bawił się dobrze w wyjątkowym towarzystwie, czego dowodem są uśmiechy na twarzach.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Czesław Michniewicz w Arabii ma zarabiać około 1,5 miliona dolarów rocznie. Tym samym jest najlepiej opłacalnym polskim trenerem. 53-latek jest w trakcie budowania kadry na kolejny sezon. Sezon, w którym jego Abha Club ma walczyć o utrzymanie w lidze.

"Absolutna hańba". Europa grzmi po zachowaniu Mbappe. Gwiazdor może się pogrążyć

Michniewicz zadebiutował w nowym klubie w sobotę 8 lipca. W pierwszym meczu jego Abha Club zremisował 1:1 z Al Kuwait.