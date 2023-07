W sobotni wieczór na stadionie przy Limanowskiego 83 w Częstochowie oficjalnie zainaugurowano granie na polskich boiskach w nowym sezonie. Raków Częstochowa zmierzył się z Legią Warszawa w meczu o Superpuchar Polski. Spotkanie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. O tym może świadczyć fakt, że na trybunach kameralnego stadionu pojawił się selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos w towarzystwie Grzegorza Mielcarskiego. Sobotnie starcie miało podobny przebieg do majowego finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Po niezbyt emocjonującej rywalizacji do rozstrzygnięcia triumfatora konieczny był konkurs rzutów karnych.

Seria rzutów karnych rozpoczęła się od trafień Frana Tudora i Bartosza Slisza. Nerwy na wodzy także utrzymali Łukasz Zwoliński i Augustyniak. W trzeciej serii Kacper Tobiasz wyczuł intencje Cebuli i przybliżył zespół ze stolicy do Superpucharu Polski. Na prowadzenie (3:2) Legionistów wyprowadził Blaz Kramer, nowy nabytek warszawian. Nie pomylił się też Milan Rundić (3:3). Nadzieję gospodarzom dał Kovacević, broniący strzał Macieja Rosołka (3:3).

Piękne zachowanie Josue

21-letni napastnik klubu z Warszawy nie wykorzystał "jedenastki" i widać było po nim, że bardzo przeżywał swoją nieudaną próbę. Na tę sytuację błyskawicznie zareagował Josue, który podbiegł do swojego kolegi z drużyny i jak na prawdziwego kapitana przystało, pocieszał Rosołka po zmarnowanym karnym.

Ostatecznie niewykorzystany rzut karny przez Rosołka nie wpłynął negatywnie na rozstrzygnięcie spotkania dla Legii. Chwilę później kapitan Legii Josue wyrównał stan na (4:4). A zwycięzcę spotkania wyłoniono w siódmej kolejce. Jean Carlos Silva z Rakowa przestrzelił, a piłkę na nodze na wygraną miał Maik Nawrocki i dał Legii upragnione trofeum, pewnym strzałem pokonując Kovacevicia (6:5). Legia sięgnęła po piąty w historii Superpuchar Polski.