Jessica Ziółek zaprzecza, że była z Milikiem dla pieniędzy. "Rozdawałam chleb"

Jessica Ziółek to jedna z najpopularniejszych polskich WAGs ostatnich lat. Popularność zdobyła dzięki związkowi z Arkadiuszem Milikiem, a media okrzyknęły ich jedną z najgorętszych par polskiego futbolu. Uchodzili za szczęśliwą i zgodną parę. W czerwcu 2019 roku zaręczyli się na greckiej wyspie Mykonos, jednak do ślubu nie doszło. Ich związek nie przetrwał próby czasu i rozpadł się po około 10 latach. Piłkarz i modelka szybko pogodzili się z rozstaniem i obecnie układają swoje życie na nowo.

Nową partnerką Arkadiusza Milika została influencerka, Agata Sieramska. Z kolei Jessica Ziółek związała się z młodszym o cztery lata zawodnikiem Znicza Pruszków, a wcześniej Lecha Poznań - Miłoszem Mleczko. Była narzeczona reprezentanta Polski ma głowę pełną pomysłów i ciekawe doświadczenia ze względu na związki z piłkarzami. Według informacji opublikowanych przez "Super Express", Jessica w książce "WAGs. Cała prawda o kobietach piłkarzy" podzieli się swoimi doświadczeniami o luksusowym życiu u boku gwiazdy światowego sportu. Jak twierdzi, nie jest to życie usłane różami. WAGs mają cały czas żyć pod presją potencjalnej wymiany na lepszy model.

Niedawno Jessica Ziółek udzieliła wywiadu portalowi "Super Express", w którym opowiedziała o kulisach związku z Arkadiuszem Milikiem. Piękna modelka przyznała, że nigdy nie była z piłkarzem dla pieniędzy.

- Moja miłość z Arkiem nigdy nie była dla pieniędzy. Poznaliśmy się w młodym wieku, więc to nie jest możliwe, żebym jako 17-latka myślała o pieniądzach. Wtedy żyliśmy osobno - on mieszkał u swoich rodziców, a ja mieszkałam u swoich. Muszę przyznać, że były takie momenty, że chcieliśmy zamieszkać razem i wynająć coś wspólnie. Jednak wypłata nie starczyła nam na wynajem mieszkania, bo ja w tamtym czasie jeszcze uczyłam się i nie za bardzo dorabiałam. Roznosiłam ulotki, byłam hostessą i rozdawałam chleb, który goście testowali. Tak jak mówię - w tym świecie miłość nie wystarczy. Jednak nie każda dziewczyna piłkarza jest z nim dla pieniędzy a niektóre dziewczyny, jeśli są dla pieniędzy, to liczą każdą minutę, więc taki piłkarz też musi mieć to na uwadze - podkreśliła.