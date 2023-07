Jeden obrazek jak tysiąc słów. Prawda o Stasiaku wyszła na jaw

Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Mirosław Stasiak był w loży VIP Stadionu Śląskiego w Chorzowie przy okazji barażowego meczu o awans na MŚ 2022 Polska - Szwecja (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Stasiak był wcześniej zapraszany na kadrę

Kiedy w czwartek PZPN zrzucił odpowiedzialność za obecność Mirosława Stasiaka w Kiszyniowie na sponsorów, ci nie kryli oburzenia postępowaniem związku. Odcinali się od sprawy swoimi stanowiskami w piątek, zastanawiali się nad sensem dalszej współpracy z PZPN.

Ale Stasiak nie raz obracał się w środowisku sponsorów kadry. Na oficjalnej kolacji w czerwcu miał być duszą towarzystwa, polepszać swoje relacje z biznesmenami i zdobywać pewnie nowe kontakty. W przeszłości także był zapraszany przez sponsorów kadry.

Szokujące doniesienia ws. Kuleszy i Stasiaka. "Nieformalne propozycje". To się w głowie nie mieści

Według informacji Tomasza Włodarczyka z redakcji meczyki.pl Stasiak został zaproszony przez bukmachera STS do loży VIP na mecz barażowy ze Szwecją w marcu 2022 r. Firma STS zapewniła Stasiakowi dwa bilety VIP dla niego i osoby towarzyszącej, nocleg, transport, catering i "najlepsze miejsca na stadionie". Co ważne, Stasiak otrzymał to Stasiak jako klient bukmachera, u którego obstawiał wyniki meczów, a nie partner biznesowy.

- Mateusz Juroszek stwierdził, że Stasiak jako klient jego firmy musiał otrzymać takie zaproszenie VIP ze względu na stawki, za jakie gra, w wyniku konkursu lub akcji promocyjnej. Był jedną z kilkudziesięciu osób zaproszonych na ten mecz, bo na Stadionie Śląskim STS miał mieć aż trzy swoje loże - wyjawił Włodarczyk.

Nowe fakty ws. Stasiaka. Nie do wiary. "Wersja Kuleszy sypie się jak domek z kart"

Prezes STS Mateusz Juroszek wyraził oburzenie aferą ze Stasiakiem i sposobem jej rozegrania przez PZPN, ale osobiście nie miał wiedzy, że człowiek zawieszony za korupcję pojawił się w lożach wynajętych przez STS. Po samym imieniu i nazwisku nie można było zweryfikować, że to faktycznie on. Osoba, która zaprosiła Stasiaka na mecz ze Szwecją, już nie pracuje w firmie.

Oficjalnie Stasiak miał być w Kiszyniowie osobą towarzyszącą osoby zaproszonej przez Inszury.pl. Jednak w świetle ostatnich doniesień oświadczenie sponsora kadry staje się coraz mniej wiarygodne. Przede wszystkim dlatego, że Stasiak miał akredytację z dostępem do każdego miejsca na stadionie w Kiszyniowie, a takiej sponsor nie mógł mu zapewnić. Tego typu akredytacje mogła wydać jedynie federacja, ale Cezary Kulesza nie wie, jak Stasiak wszedł w jej posiadanie.