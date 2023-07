Nowe fakty ws. Stasiaka. Nie do wiary. "Wersja Kuleszy sypie się jak domek z kart"

Pewne jest, że Mirosław Stasiak, który jest zawieszony jako działacz piłkarski za korupcję, był obecny na meczu Mołdawia - Polska (3:2) i leciał samolotem reprezentacji Polski. Za to wciąż nie ma stuprocentowej pewności, czy faktycznie był na zaproszenie jednego ze sponsorów reprezentacji, czy bezpośrednio któregoś działacza PZPN-u. Najnowsze doniesienia budzą wątpliwości co do oficjalnej wersji wydarzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Nowe fakty ws. Stasiaka na meczu Polski

W piątek "Przegląd Sportowy" poinformował, że to Cezary Kulesza osobiście zaprosił Mirosława Stasiaka. Kilka godzin później sponsor Inszury.pl oficjalnie poinformował, że Mirosław Stasiak pojawił się na meczu jako osoba towarzysząca jednej z zaproszonych przez sponsora osób, biorąc tym samym odpowiedzialność za aferę na siebie. Z kolei PZPN i prezes Cezary Kulesza przekonują, że nie wiedzieli o obecności Stasiaka na trybunie, a także w reprezentacyjnym samolocie w drodze na mecz i z powrotem do Polski.

Ale zastanawia fakt, czy wiedzieli też, że tuż po meczu Stasiak zdołał dostać się na murawę stadionu w Kiszyniowie. Zdarzenie opisał Bożydar Iwanow, który pracował przy tym meczu dla Polsatu Sport. Stasiak zaczepił go przy okazji łączenia dziennikarza z Warszawą.

Najman zabrał głos ws. afery w PZPN. Wzywa Zbigniewa Bońka

- Miałem łączenie do wieczornych "Wydarzeń". I nagle pojawia się Mirek Stasiak, który jest na murawie. Znamy się, był kiedyś w KSZO, w Ostrowcu Świętokrzyskim, na meczu z Wisłą Kraków, lat temu 20, czy naście. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że mógł lecieć tym samolotem. Każdy kibic może na mecz sobie przylecieć, ale nie wiem, jak on się przedostał przez kordony ochroniarzy, bo nie było tak wcale łatwo się przedostać nawet na nasze stanowiska, wszystkiego pilnowali - mówił Iwanow w programie portalu meczyki.pl "Piłkarski Salon".

"Absolutna hańba". Europa grzmi po zachowaniu Mbappe. Gwiazdor może się pogrążyć

W wersję PZPN-u i Inszury.pl wciąż mocno wątpi Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski, który jako pierwszy poinformował o obecności Stasiaka w Kiszynowie. "Mirosław Stasiak po meczu w Mołdawii wszedł na murawę i zaczepiał dziennikarza Polsatu Sport. To nie Inszury załatwiły mu to wejście. Wersja Cezarego Kuleszy sypie się jak domek z kart. Ciekawe co na to sponsorzy kadry" - napisał na Twitterze.

Zawieszenie Mirosława Stasiaka w polskiej piłce potrwa do 2026 r., choć pierwotna kara to było dożywotnie zawieszenie. Z kolei kadencja Cezarego Kuleszy na stanowisku prezesa PZPN ma potrwać do 2025 r.