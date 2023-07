Szymon Marciniak zwyzywany. Haniebne zachowanie kibiców

W sobotni wieczór na stadionie przy Limanowskiego 83 w Częstochowie oficjalnie zainaugurowano granie na polskich boiskach w nowym sezonie. Raków Częstochowa zmierzył się z Legią Warszawa, a stawką był Superpuchar Polski.

Spotkanie miało podobny przebieg do majowego finału Pucharu Polski. Żadna z drużyn podczas regulaminowego czasu gry nie zdołała zdobyć bramki i do wyłonienia zdobywcy trofeum potrzebna była seria rzutów karnych. A w niej, podobnie jak w maju na Stadionie Narodowym, bohaterem był Kacper Tobiasz, dzięki niemu to Legia Warszawa sięgnęła po tegoroczny Superpuchar.

Mecz o pierwsze trofeum nowego sezonu poprowadził najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak. Dla 42-latka było to kolejne prestiżowe spotkanie w ostatnich miesiącach - w czerwcu poprowadził finał Ligi Mistrz闚, a w grudniu finał mistrzostw świata w Katarze. Podczas meczu w Częstochowie piłkarzom wielokrotnie puszczały nerwy, zwłaszcza w serii rzutów karnych, co zmuszało Marciniaka do interwencji.

Niestety Marciniak nie będzie dobrze wspominał meczu w Częstochowie. Po jego zakończeniu został bowiem zwyzywany. Kiedy odbywała się ceremonia dekoracji obu drużyn i arbitrów, z trybun leciały obraźliwe hasła w kierunku sędziego, które były słyszane nawet w transmisji telewizyjnej. Nie jest znana dokładna przyczyna zachowania kibic闚 zgromadzonych na stadionie Rakowa.

W najbliższym tygodniu polskich kibiców czeka wiele emocji związanych z piłką nożną. Najpierw we wtorek Raków rozegra rewanżowy mecz w el. do Ligi Mistrzów z Florą Tallinn, a od piątku wystartują rozgrywki ekstraklasy oraz I ligi.