Polak pozamiatał! 60 sekund wystarczyło. Gol po akcji marzenie [WIDEO]

Kacper Przybyłko w amerykańskiej Major League Soccer występuje od 2018 roku, gdy jako wolny zawodnik dołączył do Philadelphia Union. Po czterech latach zmienił zespół i z Pensylwanii przeniósł się do Illinois, gdzie do teraz reprezentuje barwy Chicago Fire.

Gol na wagę zwycięstwa. Przybyłko bohaterem Chicago Fire

W nocy w niedzielę 16 lipca Chicago Fire podejmowało Toronto FC. Zespół Przybyłki przed tym spotkaniem znajdował się na 10. miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej, natomiast rywal z Kanady wciąż okupuje 14. pozycję.

W awansie pomógł Kacper Przybyłko, który mecz rozpoczął jako rezerwowy. Polski napastnik wszedł na boisko w 89. minucie przy stanie 0:0. Wystarczyło jedynie 60 sekund, aby 30-latek mógł świętować zdobytą bramkę.

Po akcji przeprowadzonej lewą stroną w polu karnym rywali znalazł się boczny obrońca Chicago Fire, Miguel Navarro. Wenezuelczyk dośrodkował w głąb "szesnastki", a tam podanie świetnie wykorzystał Przybyłko.

Polak idealnie ustawił się między dwoma obrońcami i lekkim uderzeniem głową skierował piłkę do bramki. Golkiper Toronto FC mógł tylko patrzeć, jak ta wędruje do jego siatki. Na stadionie wybuchła prawdziwa euforia, a sam Przybyłko, celebrując gola, przeskoczył bandę reklamową i pobiegł w stronę kibiców. Po chwili na napastnika z radości rzucili się koledzy z drużyny.

Dzięki bramce Przybyłki Chicago Fire mogło zapisać sobie trzy punkty i z 10. miejsca awansowało na ósme miejsce. W tym sezonie MLS były młodzieżowy reprezentant Polski w 18 meczach cztery razy trafiał do bramki rywali i zanotował dwie asysty. Wystąpił także trzy razy w US Open Cup, gdzie na koncie ma dwa gole. Przed wyjazdem do Stanów Kacper Przybyłko grał jedynie w Niemczech, gdzie reprezentował takie kluby jak Arminia Bielefeld, FC Koeln, czy Kaiserslautern.