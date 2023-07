Szef Bayernu potwierdza. Oto następca Lewandowskiego. "Jeśli dotrzyma słowa"

Jeszcze wiosna mówiło się, że Victor Osimhen z Napoli będzie celem transferowym Bayernu Monachium, ale Antonio De Laurentis postawił zaporowe warunki za Nigeryjczyka. Bawarczycy mocno zabiegają o ściągnięcie Harry'ego Kane'a. Choć mistrz Niemiec jest dogadany z Anglikiem, to Tottenham wciąż czeka na zadowalającą go ofertę.

Bayern spokojny ws. transferu Kane'a

W zeszłym sezonie w Bayernie Monachium brakowało superstrzelca pokroju Roberta Lewandowskiego. Sado Mane nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, a Eric Maxim Choupo-Moting to mimo wszystko nie ta półka. Miała być walka o potrójną koronę, a skończyło się na jednym trofeum i to wyszarpanym w ostatnich minutach sezonu. Gdyby nie gol Jamala Musiali na 2:1 w 89. minucie starcia z 1. FC Koeln w ostatniej kolejce, mistrzostwo Niemiec mogłoby powędrować do Borussii Dortmund.

Z klubu odeszli Hasan Salihamidzić i Oliver Kahn, a wrócił Karl-Heinz Rummenigge. To oznaczało wielkie zmiany w zarządzaniu Bayernem i poprowadzeniu okienka transferowego. Bawarczycy chcieli przeprowadzić ofensywę transferową i nie zamierzali szczędzić pieniędzy na klasowego napastnika.

Od jakiegoś czasu w Monachium mocno zabiegają o Harry'ego Kane'a, ale Tottenham odrzucił już dwie oferty za Anglika. Ostatnia opiewała na kwotę 80 mln euro.

Szef "Kogutów" Daniel Levy ma żądać 100 mln euro. Chce zarobić na piłkarzu jak najwięcej teraz, bo za rok odszedłby za darmo. Według najnowszych doniesień w Monachium wciąż pracują nad jak najatrakcyjniejszą ofertą. Do tego w klubie panuje spokój i przekonanie, że ostatecznie uda się ściągnąć Kane'a.

- Harry Kane bardzo wyraźnie zasygnalizował, że podjął decyzję. Jeśli dotrzyma słowa, podpiszemy go. Tottenham będzie musiał się poddać, musimy uzyskać cenę wywoławczą od Levy'ego. Rumenigge jest w stałym kontakcie - mówił Uli Hoeness, honorowy prezydent i członek rady nadzorczej Bayernu, cytowany przez Fabrizio Romano.

Kane jest piłkarzem Tottenhamu od 2011 r., ale nie zdobył żadnego trofeum z ekipą z Londynu. Był już kuszony przez innych angielskich i zagranicznych gigantów, ale regularnie im odmawiał. Teraz jest duża szansa na transfer do Bayernu, który może zapewnić mu realne szanse na regularne zdobywanie trofeów i odpowiednią pozycję w zespole.

Anglik zagrał w 435 meczach dla Tottenhamu, w których zdobył aż 280 bramek. Transfermarkt wycenia go na 90 mln euro.