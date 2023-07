Mina Fernando Santosa najlepiej podsumowała ten mecz. Raków ma duży problem

W samym meczu - zremisowanym bezbramkowo - było ich niewiele. To pewien niefart, ale w końcówce, gdy realizator zawiesił oko kamery na Fernando Santosie, selekcjoner reprezentacji Polski akurat się skrzywił. I wydawało się to idealne podsumowanie meczu, w którym zabrakło nie tylko goli, ale też dobrych sytuacji bramkowych. Raków Częstochowa dwa razy obijał poprzeczkę - po rzucie rożnym w pierwszej połowie i po podcince Marcina Cebuli już w doliczonym czasie gry, a Legia Warszawa nieśmiało szukała dośrodkowaniami Tomasa Pekharta i wolnych przestrzeni dla Pawła Wszołka - znalazła je jednak tylko dwa razy. Tyle. Bezbramkowy remis jest adekwatny. A pomysł, by pozbawić ten mecz dogrywki, nie przedłużać i od razu przejść do serii rzutów karnych - wprost genialny.

Znów - tak, jak na początku maja w finale Pucharu Polski - lepsza okazała się Legia. Jej piłkarze uderzali spokojnie i pewnie, a po drodze pomylił się tylko Maciej Rosołek, który uderzył w narożnik, w który w ciemno cały czas rzucał się Vladan Kovacević. Ale znów najwięcej mówi się o bramkarzu - Kacprze Tobiaszu, który pogrywał z piłkarzami Rakowa - to krzyknął tuż przed strzałem, to wskazywał strzelcowi stronę, w którą powinien uderzyć, to uciszał kibiców po udanych interwencjach. Według najnowszych wytycznych FIFA za swoje zachowanie powinien dostać żółtą kartkę, jednak sędziujący to spotkanie Szymon Marciniak mu jej nie pokazał. Dla Jeana Carlosa początek sezonu jest bardzo daleki od ideału - kilka dni temu został zmieniony już w przerwie meczu z Florą Tallin po słabej pierwszej połowie, a przeciwko Legii pomylili się w rzutach karnych.

Tuż przed rzutami karnymi na siebie nakładały się dwie klątwy - Legia przegrała ostatnich osiem meczów o Superpuchar, natomiast mistrz Polski ostatni raz zdobył to trofeum w 2015 r., a w kolejnych siedmiu latach zawsze wygrywał zdobywca Pucharu Polski. Raków klątwę przedłużył, Legia przerwała i zdobyła swój pierwszy Superpuchar od 2008 roku.

90 minut nudy i tysiąc podtekstów w tle

Mecz o Superpuchar nie ma wielkiego prestiżu - w przeszłości bywał przekładany i odwoływany, a w ostatnich latach - choć obywa się już regularnie i tradycyjnie inauguruje w Polsce sezon - to trenerzy mistrzów Polski, pochłonięci już walką w eliminacjach europejskich pucharów, niekiedy kręcą na niego nosem i szukają sposobów przede wszystkim na to, by uniknąć dodatkowego zmęczenia i kontuzji. W tym roku marudzenia było jednak znacznie mniej, a samo spotkanie Rakowa z Legią miało sporo dodatkowych smaczków. Trener Dawid Szwarga już w drugim meczu w trenerskiej karierze mógł zdobyć trofeum, a Kosta Runjaić utrzymać się na fali - swój pierwszy tytuł zdobył w maju w finale Pucharu Polski. Jego piłkarze lepiej wykonywali wówczas rzuty karne i wygrali w nich - podobnie jak dzisiaj - 6:5. Było to na tyle niedawno, że złe emocje, którymi przesiąknął tamten mecz, wciąż pozostawały dość świeże. Przypomnijmy: po brutalnym meczu, z wieloma kłótniami trenerów i ich sztabów, piłkarze wzajemnie się prowokowali, a ze zdrowym rozsądkiem pożegnał się Filip Mladenović, który uderzył kilku zawodników Rakowa. Nie był to koniec - później iskrzyło jeszcze pod szatniami i podczas konferencji prasowej.

Tym razem atmosfera była znacznie spokojniejsza, gra zdecydowanie mniej agresywna, a powiew tamtych zdarzeń można było poczuć dopiero podczas rzutów karnych. Dodatkowego prestiżu temu spotkaniu miała dodać obecność na trybunach selekcjonera Fernando Santosa i Kamila Bortniczuka, ministra sportu i turystyki. Mecz oglądał też oczywiście Cezary Kulesza, prezes PZPN, który w ostatnich dniach żył głównie aferą z udziałem skorumpowanego działacza Mirosława Stasiaka i kolejną wizerunkową katastrofą PZPN. Patrząc na poziom tego spotkania, trudno uwierzyć, by Santos którymś piłkarzem wyjątkowo się zachwycił. Do obserwacji nie miał ich zresztą zbyt wielu, bo w wyjściowej jedenastce Rakowa był tylko jeden Polak - napastnik Fabian Piasecki, a w Legii dobrze znany selekcjonerowi Bartosz Slisz, a także Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Kacper Tobiasz i Rafał Augustyniak, który spisał się w tym meczu najlepiej.

To już ponad 165 minut. Raków Częstochowa ma problem

I przy defensywie Legii trzeba się na chwilę zatrzymać. Raków w meczu o Superpuchar nie oddał na jej bramkę ani jednego celnego strzału (były dwa uderzania w poprzeczkę), a jeśli dołożyć do tego finał Pucharu Polski, to okaże się, że seria bez celnego uderzenia trwa już ponad 165 minut! Oba trofea udało się wygrać przede wszystkim dzięki stabilnej defensywie - głęboko cofniętej w Pucharze Polski, gdy Legia musiała grać w dziesiątkę po czerwonej kartce Yuriego Ribeiro, i znacznie wyższej i agresywniejszej w sobotnim meczu o Superpuchar. Do ligowego sezonu i eliminacji Ligi Konferencji drużyna Kosty Runjaicia podchodzi w znakomitych nastrojach. Podczas okresu przygotowawczego wygrała wszystkie sparingowe mecze - w tym z Karabachem Agdam i Salzburgiem, a w pierwszym oficjalnym meczu zdobyła kolejne trofeum.

Raków musi natomiast przede wszystkim poprawić grę w ofensywie - pokazał to zarówno mecz z Florą Tallin, jak i z Legią. O ile w tym pierwszym spotkaniu można było narzekać głównie na słabą skuteczność, o tyle w sobotę brakowało nie tylko zimnej krwi w polu karnym i szybszego podejmowania decyzji, ale też stworzenia większej liczby okazji. Jeden błysk wprowadzonego w drugiej połowie Bena Ledermana to za mało.

- Dawid Szwarga jest gwarantem stabilizacji i konsekwencji. Myślę, że pod jego wodzą będziemy widzieli podobny Raków, ale pewnie zostaną wprowadzone jakieś nowe pomysły. Szczególnie w ofensywie, bo w obronie to zbyt wielkiego pola do poprawy nie widzę. Broniliśmy bardzo dobrze, a w ataku zawsze się można poprawić. Przede wszystkim rozwinąć zawodników. Czas powinien pracować na korzyść Dawida, który ma też sporo nowych piłkarzy, a chyba każdy liczy, że nowe transfery to wzmocnienia i nowa jakość, która da tej drużynie więcej - mówił Marek Papszun w wywiadzie dla Sport.pl. Jego diagnoza wciąż wydaje się trafna.