Jest i on! Na to nagranie z Messim czekali wszyscy [WIDEO]

Saga transferowa z Lionelem Messim trwała kilka miesięcy. Do końca nie było pewne, na co ostatecznie zdecyduje się Argentyńczyk. Długo wydawało się, że albo wróci do FC Barcelony, albo wyjedzie do Arabii Saudyjskiej. Finalnie okazało się, że trafi do Interu Miami.

Messi wita się z kibicami. Inter Miami ogłosił jego transfer

7 czerwca Messi ogłosił, że podjął decyzję o wyjeździe do Miami. Kilkanaście minut po tym, gdy te słowa pojawiły się na łamach "Sportu" i "Mundo Deportivo" Inter Miami w mediach społecznościowych pochwalił się transferem Argentyńczyka. Od tego czasu nie pojawiły się jednak żadne oficjalne szczegóły dotyczące jego przyjścia do zespołu.

To się zmieniło w sobotę 15 lipca, a więc dzień przed zaplanowaną prezentacją zawodnika. Ci, którzy byli zaniepokojeni brakiem oficjalnej informacji - a nie czuli się przekonani tym, że piłkarz przebywa w Miami i spotyka się z kibicami - mogą odetchnąć z ulgą. Na stronie klubu pojawiły się szczegóły dotyczące umowy, a sam Messi - w koszulce nowego zespołu - wziął udział w materiale promocyjnym opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Inter Miami CF dzisiaj ogłosił podpisanie umowy z siedmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki i mistrzem świata Lionelem Messim. Argentyńska supergwiazda będzie zajmować pozycję 'Designated Player' (nie będzie wliczać się do limitu płac) i dołączy do zespołu w najbliższych dniach. Jego kontrakt będzie trwać do końca sezonu 2025 MLS" - czytamy w klubowym komunikacie.

Debiutu Argentyńczyka można spodziewać się już w najbliższych dniach. Klub zachęca kibiców do kupowania biletów na spotkanie w ramach rozgrywek Leagues Cup, gdzie Inter Miami zmierzy się z meksykańskim Cruz Azul. Ten mecz odbędzie się w piątek 21 lipca.