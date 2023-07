Messi się nie popisał. Złamał prawo tuż pod nosem policji. To się mogło źle skończyć [WIDEO]

Leo Messi od kilku dni przebywa już w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Miami, w którym przygotowuje się do nowego etapu kariery. Argentyńczyk w niedzielę 16 lipca ma zostać zaprezentowany jako piłkarz Interu Miami. Sam zawodnik już na początku czerwca poinformował, że przejdzie do klubu kierowanego przez Davida Beckhama.

Amerykańscy kibicie spotykają Messiego w różnych miejscach Miami, co chętnie pokazują światu w mediach społecznościowych. Pod jednym z hoteli piłkarz pozował do zdjęć, aż podszedł do niego jeden z fanów, który zdecydował się... pocałować go w policzek.

Kolejna nietypowa przygoda z udziałem Leo Messiego. Tym razem przejechał na czerwonym świetle

Chociaż Messi nie został jeszcze przedstawiony w barwach nowego klubu, to nie przeszkadza mu to w trenowaniu w ośrodku treningowym Interu Miami. W piątek piłkarz opuszczał ośrodek w luksusowym białym SUV-ie w eskorcie policji stanowej z Florydy.

W pewnym momencie do samochodu zbliżył się jeden z kibiców, których chciał nagrać kierującego Messiego. Było to tuż przed skrzyżowaniem, na którym świeciło się czerwone światło. Fan musiał ewidentnie rozproszyć piłkarza, bo ten ruszył przez skrzyżowanie, a tuż za nim policja. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale na nagraniu widać, jak jadący drogą z pierwszeństwem samochód musiał gwałtownie hamować. Mniejsza uwaga ze strony któregokolwiek z kierowców mogła doprowadzić do tragedii.

A co gdyby na czerwonych światłach przejechał zwykły kierowca, niemający eskorty policji? W takim przypadku czekałby go mandat w wysokości 125 dolarów i trzy punkty karne.

Leo Messi czeka na debiut. Kiedy pierwszy mecz Argentyńczyka?

Po zaplanowanej na niedzielę prezentacji kibice nie powinni czekać długo na debiut Leo Messiego w barwach Interu Miami. Pierwszy mecz w nowym klubie Argentyńczyk ma rozegrać 21 lipca przeciwko Cruz Azul w Pucharze Ligi MLS.