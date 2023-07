Rosjanie wyróżnili Piszczka i Podolskiego. Nietypowy ranking. Doborowe towarzystwo

Sports.ru to jeden z największych rosyjskich portali sportowych, na którym regularnie swoje blogi prowadzą piłkarze i trenerzy związani z rosyjskim futbolem. W 2020 użytkownicy tej strony wybrali Roberta Lewandowskiego piłkarzem roku. Witryna stworzyła wtedy w Warszawie mural z kapitanem reprezentacji Polski.

Rosyjski serwis wyróżnił Podolskiego i Piszczka

W jednym z artykułów portal postanowił wyróżnić wciąż grających zawodników, "o których już mogliście zapomnieć". Postanowiono pominąć piłkarzy, których nazwiska uznano za oczywiste. W tym gronie znaleźli się m.in. Gianluigi Buffon, Luis Suarez i Pepe.

Na liście wyróżnionych pośród takich nazwisk, jak John-Arne Riise, Shinji Kagawa czy Mathieu Valbuena, znaleźli się Łukasz Piszczek i Lukas Podolski. Rosyjski portal tak pisze o byłym reprezentancie Polski: "Polak pięknie pożegnał się z Borussią w 2021 roku, ale wciąż nie skończył kariery. W wieku 38 lat gra dla Goczałkowic z czwartej ligi na środku obrony. W sezonie 2021/22, z Piszczkiem, drużyna zajęła pierwsze miejsce. Bez niego spadli do środka tabeli. W sezonie 2022/23 byli autsajderami bez Piszczka, ale z nim awansowali do środka tabeli" - zauważa znaczenie Piszczka dla zespołu z czwartego poziomu rozgrywkowego.

W przypadku Podolskiego serwis uderza w bardziej sentymentalne tony. "Planuje grać do 40. Lukas wrócił do swojej ojczyzny. W wieku dwóch lat opuścił Gliwice, żeby przeprowadzić się do Niemiec. Teraz gra w Zabrzu (samochodem jest to 15 minut od Gliwic). Od dwóch sezonów gra w polskim średniaku, był najlepszym graczem w zespole pod względem goli i asyst" - napisano.

Lukas Podolski w minionym sezonie strzelił sześć goli i zanotował 10 asyst w Górniku Zabrze, który finalnie zajął szóste miejsce w tabeli ekstraklasy. Łukasz Piszczek w minionym sezonie zagrał zaledwie 10 spotkań, ale faktem jest, że po jego powrocie zespół zaczął spisywać się lepiej i ostatecznie skończył rozgrywki III ligi na jedenastym miejscu.

