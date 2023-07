Peszko opowiedział, jak pił z piłkarzami Barcelony. "Na dzień dobry postawiłem im wódkę"

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Sławomir Peszko zaangażował się w inne projekty. Rozwija swoją internetową karierę na platformach streamingowych i mediach społecznościowych, został też ambasadorem freak fightowej organizacji Clout MMA. Nie zapomina jednak o starych znajomych i z przyjemnością pojawił się na imprezie Roberta i Anny Lewandowskich.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rugby na wózkach to nie jest miękki sport. To jest murdeball"

Rekordowy transfer w Premier League potwierdzony! To już pewne

Piłkarz i jego żona odnowili śluby małżeńskie i z tej okazji wyprawili okazałe przyjęcie. Peszko był jednym z wielu słynnych gości, a w tym gronie brylowali piłkarze, byli i obecni. Liczną reprezentację "wystawiła" FC Barcelona, a więc aktualny klub kapitana reprezentacji Polski. Każdy bawił się na swój sposób, chociaż Peszko chciał piłkarzy hiszpańskiego klubu przekonać do swojego stylu imprezowania.

Peszko bawił się z piłkarzami FC Barcelony. Zawalczyć ma z gwiazdą skoków narciarskich

Nowe informacje ws. stanu zdrowia van der Sara. Przetransportowany do Holandii

Szybko przekonał się, że to nie będzie możliwe. - No... nie moja liga. Zaczęli szybko, ale też szybko skończyli - powiedział w wywiadzie dla "Super Expresu" - Z Sergim Roberto... w zasadzie to z każdym, bo na dzień dobry postawiłem im wódkę — dodał popularny "Peszkin" już w odpowiedzi na pytanie innego reportera, które dotyczyły tego, z kim najwięcej czasu spędził.

Szok. Oto czwarty najlepiej opłacany trener świata. Michniewicz trafił doskonale

Jeszcze jednym wątkiem rozmowy z "SE" była potencjalna walka Peszki z Piotrem Żyłą, reprezentantem Polski w skokach narciarskich. Peszko zapowiedział, że złoży wizytę Żyle i tam zapadną finalne ustalenia - Jak będzie skakał w Zakopanem, to wybiorę się tam pod Wielką Krokiew i pogadamy sobie i ustalimy pewne rzeczy. Nie wykluczam - wypalił.