Messi pojawił się w zupełnie niespodziewanym miejscu. Tego nikt się nie spodziewał [WIDEO]

Leo Messi zaskoczył środowisko piłkarskie informacją o zakończeniu współpracy z Paris Saint-Germain. Jego kontrakt wygasł z końcem czerwca 2023 roku i Argentyńczyk nie zamierzał go przedłużać. Jeszcze większą sensację wywołał wyborem kolejnego pracodawcy - ostatecznie został nim Inter Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Messi poszedł na zakupy. Media w szoku. "Odważył się"

Kilka tygodni temu Messi zdradził powody, z jakich opuścił Paryż. Stwierdził wprost, że nie był tam szczęśliwy i nie mógł poświęcić rodzinie tyle czasu, ile by chciał. Dlatego też zdecydował się przenieść do amerykańskiej ligi, by nieco odetchnąć od splendoru i napastliwych kibiców. - Chcę żyć w inny sposób dzięki grze w MLS i o wiele bardziej cieszyć się każdym kolejnym dniem - powiedział w jednym z wywiadów.

Była "odkryciem" mundialu. Teraz skarży się fanom

Jak na razie piłkarz zamienia słowa w czyny. Jak informuje "Marca" Messi został ostatnio przyłapany w jednym z florydzkich supermarketów, a konkretnie w Publix. Piłkarz wybrał się z całą rodziną na zakupy, a w jego koszyku znajdowały się głównie artykuły spożywcze. Redakcja zauważyła, że widok Messiego krzątającego się po alejkach sklepowych jest czymś niecodziennym, a w Europie niemal niespotykanym. "Była gwiazda Barcelony była rzadko widywana w miejscach publicznych podczas pobytu w Katalonii. W Miami odważył się jednak wyjść z domu" - czytamy.

Dziennikarze zauważyli też, że Argentyńczyk swobodnie poruszał się po sklepie i chętnie przystawał do fanów, którzy poprosili go o zdjęcie.

"Messi zanurza się w amerykańską kulturę"

To nie koniec. Jak donosi "Daily Mail", Messi był również widziany w jednej z lokalnych jadłodajni, gdzie najdroższy posiłek kosztuje 37 dolarów. "Piłkarz w pełni zanurza się w amerykańską kulturę" - czytamy.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowy rywal Lewandowskiego narozrabiał. Wywołał burzę [ZDJĘCIE]

Pierwsze dni w Miami były spokojne dla Leo Messiego, ale już za kilka dni rozpocznie się prawdziwy szał. Właściwie wspomniany szał już trwa, ale piłkarz jeszcze go nie odczuwa. W zaledwie 24 godziny po ogłoszeniu transferu konto Interu na Instagramie zaczęło śledzić ponad pięć mln nowych internautów. Ceny biletów na debiut piłkarza także wzrosły aż o 1034 procent. Po raz pierwszy Messiego zobaczymy w nowych barwach najprawdopodobniej już 21 lipca, kiedy to Inter zmierzy się z meksykańskim Cruz Azul w Leagues Cup. Niewykluczone, że będzie to najdroższe starcie w historii MLS.