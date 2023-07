Oficjalnie. Młodzieżowy reprezentant Polski trafił do tureckiej ekstraklasy

Od kilku miesięcy ważyła się przyszłość Jakuba Kałuzińskiego. W styczniu Lechia Gdańsk oficjalnie poinformowała o nieprzedłużeniu wygasającej 30 czerwca umowy z utalentowanym zawodnikiem. Po 20-latka zaczęły ustawiać się w kolejce kolejne kluby - z Polski, Włoch, Belgii czy właśnie Turcji, do której ostatecznie trafił.

Jakub Kałuziński oficjalnie w Turcji. Długi kontrakt

Kałuziński od kilku dni przebywał na testach medycznych w Antalyasporze, do którego trafił także Adam Buksa. W piątek oficjalnie potwierdzono pozyskanie młodzieżowego reprezentanta Polski, który z tureckim klubem związał się umową do końca czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Niewykluczone, że do transferu przekonał młodego Polaka sam trener klubu Nuri Sahin. Były kolega Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund występował na tej samej pozycji, co Kałuziński. - To młody i obiecujący zawodnik, grający w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju. Uważamy, że to dobry transfer - powiedział z kolei jeden z członków zarządu zespołu z Antalyi.

- Nazywam się Jakub Kałuziński. Chcę pokazać moją ambicję i umiejętności - powiedział krótko były zawodnik Lechii Gdańsk przedstawiając się kibicom nowej drużyny.

Kałuziński to wychowanek gdańskiej Lechii - w tym klubie spędził 15 lat. W pierwszym zespole rozegrał 67 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Ponadto występował w rezerwach i Centralnej Lidze Juniorów. 20-latek to także młodzieżowy reprezentant Polski - aktualnie występuje w zespole U21 i w ośmiu meczach strzelił jednego gola.