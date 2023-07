Szok. Nie żyje wschodząca gwiazda futbolu. Ledwo skończyła 20 lat

O nagłej śmierci Thalii Chaverii, zawodniczki New Mexico State University, amerykańskie media poinformowały w czwartkowy poranek. Jak doniósł portal nbcnews.com, młoda piłkarka została znaleziona martwa 10 lipca w swoim mieszkaniu. O tragedii policję zawiadomił jeden ze współlokatorów, który znalazł nieprzytomną dziewczynę. Niemal natychmiast na miejsce przybyła karetka, ale nie udało się uratować jej życia.

Nie żyje Thalia Chavierra. Miała zaledwie 20 lat. Policja bada przyczynę śmierci

Teraz służby prowadzą śledztwo, a dziennikarze informują o pierwszych ustaleniach w sprawie. Wykluczono dwa możliwe scenariusze. "Nie ma żadnych dowodów, które mogłyby wskazywać na samobójstwo czy działania przestępcze" - przekazał rzecznik policji Danny Trujillo.

Informacja o śmierci Chaverri wywołała poruszenie w całym kraju. Niemal natychmiast kondolencje złożyła drużyna sportsmenki. "Stan New Mexico opłakuje stratę naszej zawodniczki, młodszej piłkarki z Bakersfield w Kalifornii, która zmarła nagle w poniedziałek rano. Thalia skończyła 20 lat i rozpoczynała trzeci sezon" - czytamy.

Głos w sprawie zabrał też trener drużyny piłkarskiej, Rob Baarts. - Nagła strata Thalii całkowicie wstrząsnęła naszym życiem. Thalia inspirowała nas do działania i potrafiła wstrząsnąć ekipą. Będzie jej brakować, ale nigdy nie zostanie zapomniana. Jej duch będzie nam towarzyszył każdego dnia, zarówno na placu gry, jak i poza nim. Zawsze będziemy cię kochać! - powiedział szkoleniowiec.

Chaverrię pożegnała też jej bliska przyjaciółka, Angelissa Garza. "Byłaś najpiękniejszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałam. Byłaś światłem w każdym pokoju, do którego wchodziłaś, zawsze sprawiałaś, że się uśmiechałam i śmiałam, kiedy czułam się przygnębiona" - czytamy.

Przyjaciele Chaverrii stworzyli nawet zbiórkę pieniędzy, by pomóc jej rodzicom w transporcie ciała z Nowego Meksyku do rodzinnego Bakersfield. Uzbierano już 15 tysięcy dolarów. Lokalna społeczność postanowiła też oddać hołd zmarłej. Jak donosi "New York Post", na piątek 14 lipca zaplanowano czuwanie przy świecach.

Chaverria miała przed sobą wielką karierę

Chaverria była wschodzącą gwiazdą kobiecego futbolu. Niedawno rozpoczęła trzeci sezon w barwach New Mexico State University, gdzie występowała na pozycji obrońcy. W minionych rozgrywkach zagrała w 20 z 21 meczów, spędzając na murawie 1787 minut, co było czwartym wynikiem w drużynie. Przyczyniła się też do zdobycia pierwszego tytułu mistrza konferencji w historii uczelni.

Przed nią była wielka kariera. Tym bardziej że 2 lipca obchodziła dopiero 20 urodziny, a zdjęciami z celebracji tego dnia pochwaliła się w mediach społecznościowych. Razem z nią w tym ważnym dniu była jej dziewczyna, Gia Valenti.