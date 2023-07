Oficjalnie: Sensacyjny transfer Kucharczyka potwierdzony. Szokujący kierunek

Michał Kucharczyk po zakończeniu ostatniego sezonu opuścił Pogoń Szczecin i został wolnym zawodnikiem. Przez pewien czas trenował z trzecioligowym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, którego jest wychowankiem, ale karierę będzie kontynuował za granicą.

Oficjalnie: Michał Kucharczyk piłkarzem Pachtakora Taszkient. Zagra z innym Polakiem

Niedawno pojawiły się doniesienia, że 32-latek dołączy do Pachtakora Taszkient, mistrza Uzbekistanu. W piątek 14 lipca zostało to oficjalnie potwierdzone. "Michał Kucharczyk został zawodnikiem Pachtakora. Polski pomocnik podpisał z naszym zespołem półtoraroczny kontrakt" - zakomunikowano w mediach społecznościowych. Spotka się tam z innymi Polakiem, napastnikiem Przemysławem Banaszakiem (w przeszłości grał w Widzewie Łódź czy Górniku Łęczna).

Dla Kucharczyka jest to drugi w karierze zagraniczny klub. W sezonie 2019/20 był piłkarzem Uralu Jekaterynburg, rozegrał tam 19 spotkań, nie strzelił żadnego gola i zanotował dwie asysty. Najbardziej kojarzony jest z Legią Warszawa, w której barwach rozegrał 349 meczów i zdobył pięć mistrzostw Polski oraz sześć krajowych pucharów. Przez ostatnie trzy lata grał w Pogoni Szczecin. Na koncie ma także osiem występów w reprezentacji Polski.

Pachtakor Taszkient to lokalny potentat. W Uzbekistanie nie ma sobie równych

Michał Kucharczyk trafił do najbardziej utytułowanej uzbeckiej drużyny. 15 razy zdobyła ona tytuł mistrzowski, a 13-krotnie sięgnęła po krajowy puchar, co w obu przypadkach jest rekordem. Brakuje jej za to znaczących sukcesów w rozgrywkach azjatyckich.