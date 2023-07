Prawda wyszła na jaw. Wstrząsające. Zostawił w pizzerii telefon

63-letni Camilo Hurtado Campos był trenerem piłkarskim jednej z młodzieżowych drużyn w stanie Tennessee. Od 20 lat mężczyzna żył w 85-tysięcznym mieście Franklin i nic nie wskazywało, że może być zagrożeniem dla reszty społeczności. Dopiero jedna z wizyt w restauracji i zgubienie telefonu sprawiły, że zwyrodnialstwo Camposa wyszło na światło dzienne.

63-letni gwałciciel wpadł w ręce policji. Wszystko przez chwilę nieuwagi

Oprócz pełnienia funkcji szkoleniowca Camilo Hurtado Campos był także skautem miejscowej drużyny, przez co dużo czasu spędzał np. na placach zabawach, szukając nowych chłopców do zespołu. Chłopców, których jak się okazało, gwałcił i napastował. Podczas wizyty w jednej z restauracji mężczyzna omyłkowo zostawił telefon w lokalu. Pracownicy pizzerii chcieli ustalić, do kogo należy urządzenie, a wtedy ich oczom ukazały się przerażające zdjęcia i nagrania, na których 63-latek wykorzystuje seksualnie dzieci.

Campos zaprzyjaźniał się z nowymi zawodnikami drużyny, następnie zapraszał ich do domu, podawał środki odurzające i gwałcił. - Detektywi twierdzą, że dzieci, które znajdowały się na tych filmach były w takim stanie, że mogły nawet nie zdawać sobie sprawy, że są ofiarami. Kombinacja leków, których używał, była tak potężna i silna - przekazał porucznik policji Charles Warner.

Według ustaleń "CNN" Camilo Hurtado Campos przebywa obecnie w areszcie po usłyszeniu zarzutów o gwałt na dzieciach i seksualnym wykorzystywaniu nieletnich. Cała sprawa wyszła na jaw w ostatni weekend, a w amerykańskich mediach błyskawicznie opublikowano wizerunek przestępcy. Na ten moment detektywom udało się zidentyfikować dwie z dziesięciu ofiar. Oprawca napastował chłopców w wieku od 9 do 17 lat. Na policję nieustannie spływają zgłoszenia od osób, które w przeszłości miały do czynienia z Camilo Hurtado Camposem.

- Niektóre ofiary z ujawnionych nagrań mają teraz po 20 lat - dodał funkcjonariusz. Termin rozprawy wyznaczono na 25 lipca.