Znów szok w LKE! Wszyscy śmiali się z Polaka. Miał rację? Mógł zostać bohaterem

Czwartkowy wieczór był bardzo udany dla maltańskich klubów. Balzan FC sensacyjnie pokonał słoweński NK Domzale aż 4:1 i to mimo że mecz odbywał się na wyjeździe. Gżira United zremisowała 2:2 z północnoirlandzkim Glentoranem i zachowuje szanse na awans do kolejnej rundy.

Powody do zadowolenia może mieć też Birkirkara FC. Wicemistrz Malty zremisował na wyjeździe 1:1 z Mariborem, czyli drużyną, która na papierze była zdecydowanym faworytem spotkania. To zespół, który w sezonach 2017/18 i 2014/15 występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie potrafił popsuć krwi największym - Słoweńcy potrafili wtedy wywalczyć remisy w meczach przeciwko Sevilli, Chelsea, czy Schalke.

Dlatego słoweńscy kibice mieli pełne prawo być zawiedzeni, gdy do przerwy ich drużyna... przegrywała z Birkirkarą 0:1 po niesamowitym uderzeniu z dystansu Paula Mbonga. I choć po przerwie Maribor wrzucił wyższy bieg, to piłkarze z Malty bardzo dobrze się bronili, w ostateczności uciekając się do brudnej gry. To się jednak zemściło w 67. minucie, gdy jeden z zawodników maltańskiego klubu sprokurował rzut karny. Bohaterem całego meczu mógł zostać wtedy Marcel Zapytowski - bramkarz wypożyczony z Korony Kielce - ale piłka przeszła mu po rękach i ostatecznie wpadła do bramki.

Warto przypomnieć, że w niedawnej rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Zapytowski w ten sposób mówił o poziomie piłki nożnej na Malcie. - Topowe maltańskie zespoły na spokojnie wygrałyby z najlepszymi z Polski. To samo mogę powiedzieć o warunkach do gry w piłkę, które są na wysokim poziomie. Niekiedy mamy treningi na sztucznej murawie, ale mecze rozgrywamy na naturalnej nawierzchni. Tutaj jest pełen profesjonalizm, na infrastrukturę nie można narzekać - chwalił.

Sensacyjny remis i taktyka gry na czas. Maltańczycy w dobrych humorach przed rewanżem

Po bramce na 1:1 mecz coraz bardziej przypominał walkę w ringu. Piłkarze Birkirkary bez przerwy uciekali się do fauli i wykorzystywali sztuczki w celu ukradnięcia każdej sekundy. Przyczyniło się do to zahamowania płynności, co zauważył sędzia, który doliczył aż 8 minut. Ostatecznie była to jednak bardzo skuteczna taktyka, bo Maribor - mimo że miał okazje - to nie dał rady strzelić zwycięskiej bramki.

Birkirkara wraca więc na Maltę z bardzo dobrym wynikiem uzyskanym na terenie dużo lepszego rywala. Rewanż odbędzie się w czwartek 20 lipca. Jego faworytem ponownie będą Słoweńcy, ale piłkarze z Malty udowodnili już, że są w stanie się im postawić.