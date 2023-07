Mega sensacja w Lidze Konferencji. Kopciuszek zmiażdżył gospodarzy. Kompromitacja

Niedawno do maltańskiej Birkirkary FC został wypożyczony Marcel Zapytowski z Korony Kielce. Bramkarz w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym" podzielił się dość kontrowersyjną opinią, że "topowe maltańskie zespoły na spokojnie wygrałyby z najlepszymi z Polski". Ta teza na razie nie doczeka się weryfikacji, ale wygląda na to, że jest prawdziwa dla Słowenii.

Kompromitacja NK Domzale. Przegrali z Maltańczykami aż 1:4

Wszystko dlatego, że NK Domzale - czwarta drużyna zeszłego sezonu słoweńskiej Prvej Ligi - przegrała z maltańskim Balzan FC aż 1:4. Maltańczycy nie są żadną lokalną potęgą. Największym sukcesem w historii klubu było wygranie Pucharu Malty w sezonie 2018/19. W poprzednich rozgrywkach maltańskiej Premier League drużyna zajęła czwarte miejsce. O jej końcowej pozycji zadecydował dodatkowy mecz z Hibernians. Oba zespoły po 26 kolejkach miały tyle samo punktów.

W spotkaniu z NK Domzale zdecydowanym faworytem byli Słoweńcy. Jeżeli już mieli ponieść domową porażkę z Balzanem FC to minimalną. Już początek spotkania zwiastował problemy, bo w ósmej minucie pierwszą bramkę zdobyli Maltańczycy. Tuż przed przerwą udało im się jeszcze strzelić na 2:0. W drugiej połowie nie było dużo lepiej. Niedługo po wznowieniu gry goście podwyższyli prowadzenie na 3:0. Chwilę później gospodarze odrobili jedną bramkę po rzucie karnym. Gdy wydawało się, że ten mecz zakończy się wynikiem 3:1 dla Balzan FC, to piłkarze dostarczyli ostatniej dawki emocji. W 88. minucie czerwoną kartkę dostał zawodnik NK Domzale. To się zemściło, bo w czwartej minucie czasu doliczonego ostatnią bramkę tego meczu dali radę zdobyć piłkarze z Malty.

Dla zawodników Balzan FC był to bardzo udany... rewanż. Te drużyny starły się już ze sobą w kwalifikacjach do Ligi Europy w sezonie 2019/20. Wtedy oba mecze skończyły się zwycięstwem Słoweńców (4:3, 1:0). Teraz czeka ich bardzo trudna próba odrobienia strat. Mecz Balzan FC - NK Domzale odbędzie się we wtorek 18 lipca.