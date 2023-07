Rosjanie odtrąbili sukces po transferze Szymańskiego. Ujawnili nieznane szczegóły

Sebastian Szymański w środę oficjalnie został piłkarzem Fenerbahce Stambuł. Reprezentant Polski definitywnie opuszcza rosyjskie Dynamo Moskwa, gdzie spędził trzy lata, zanim w poprzednim oknie transferowym trafił na wypożyczenie do Feyenoordu Rotterdam. O przenosinach głośno jest nie tylko w Polsce, ale i w Rosji. Transakcja ta została odebrana jako wielki sukces wbrew sankcjom i izolacji, jakie spotkały rosyjski futbol po agresji na Ukrainę.

Rosjanie odsłaniają kulisy transferu Szymańskiego. "O tym nikt jeszcze nie poinformował"

Zdaniem portalu sport-express.ru Fenerbahce w pierwszej kolejności chciało sprowadzić innego pomocnika Dynama Arsena Zachariana. Gdy jednak jego rodzina nie zgodziła się na przeprowadzkę do Turcji, postawiono kupić Szymańskiego. - Tylko nie za 9,75 mln euro, które oficjalnie podają źródła znad brzegów Bosforu, ale za zauważalnie większą kwotę - stwierdzili.

- Umowa obejmuje również premie (za osobiste osiągnięcia Polaka i klubu jako całości) na około 4 miliony oraz, o czym nikt jeszcze nie poinformował, procent dla Dynama od najbliższej sprzedaży. Szymański ma 24 lata, nie jest pewne, czy Fenerbahce będzie szczytem w jego karierze, więc dochody z kolejnego transferu mogą być duże. Oznacza to, że do klubu może trafić ponad 15 milionów euro - sprecyzowali Rosjanie.

Na tej samej zasadzie już teraz wzbogaciła się Legia Warszawa, w której Szymański grał przed odejściem do Rosji. Do stołecznych najprawdopodobniej trafi 1,43 mln euro. Okazuje się, że za sukcesem negocjacyjnym Rosjan stała rywalizacja dwóch zwaśnionych klubów. - Dla Dynama to rekordowy transfer. Tak, tylko Danny'ego (za 30 mln do Zenita - przyp. red.) i Aleksandra Kokorina (za 19 mln do Anży Machaczkała - przyp. red.) sprzedawało drożej, ale były to oferty z rodzimego rynku. Co więcej, jak dotąd jest to najbardziej dochodowa operacja w rosyjskim futbolu w ciągu ostatniego półtora roku. Oczywiście pomogło to, że o Szymańskiego walczył jednocześnie Galatasaray. Doszło więc do prawdziwej licytacji, a kierownictwo Dynama umiejętnie grało w swoim interesie - czytamy.

Rosjanie wręcz chełpią się, że zarobili na Polaku tak duże pieniądze. - Sposób, w jaki Dynamo zadziałało w przypadku Szymańskiego, jest skuteczny i piękny, zwłaszcza biorąc pod uwagę błędy i problemy z poprzedniego sezonu - dodali na koniec.

Kontrakt Szymańskiego z Fenerbahce będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 r. Jego los mógł jednak potoczyć się zupełnie inaczej. Feyenoord, z którym sięgnął po mistrzostwo Holandii, miał zapisaną klauzulę wykupu za 6 mln euro. Nie skorzystał z tego prawa, licząc, że uda się wypożyczyć Polaka raz jeszcze. Turcy byli bardziej zdeterminowani.