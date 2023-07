Z wicemistrza Francji do beniaminka ekstraklasy. Zaskakujący transfer

Trzy lata czekania i koniec. ŁKS Łódź zapewnił sobie powrót do ekstraklasy. I to w dobrym stylu, bo wygrał rozgrywki, wyprzedzając Ruch Chorzów o cztery punkty. Ale to nie koniec dobrych wieści dla kibiców łódzkiego klubu. ŁKS przeprowadził transfer, który przynajmniej na papierze wygląda na ciekawy ruch.

Nowym zawodnikiem ŁKS-u został Adrien Louveau, 23-letni wychowanek Lens. Mierzący 183 cm stoper grał jednak głównie w rezerwach. W pierwszym zespole rozegrał jeden mecz, a będąc precyzyjnym... zagrał siedem minut w meczu z Stade Brestois (1:1). Louveau podpisał dwuletni kontrakt z łódzkim klubem.

- Adrien to zawodnik bardzo dobrej akademii z Lens, gdzie ostatnio występował i przechodził wszystkie szczeble piłkarskiej edukacji. W ostatnim czasie był też kapitanem zespołu rezerw, w którym najczęściej grywał. Był też obecny przy pierwszym zespole, z którym często trenował. Jednak Adrien chciał poszukać możliwości dalszego rozwoju poza Francją, ponieważ wiemy jak wymagająca jest liga francuska dla zawodników. Oczywiście miał propozycję pozostania w Ligue 2, ale udało się go przekonać by przyjechał do Łodzi i rozpoczął treningi z nami. Dla niego to też ciekawa perspektywa i możliwość gry na najwyższym piłkarskim poziomie w Polsce. Finalnie przekonaliśmy go do naszego projektu i podpisaliśmy umowę - oświadczył Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS-u.

Przed podpisaniem kontraktu Francuz trenował z zespołem Kazimierza Moskala, a także uczestniczył w dwóch sparingach, w którym zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

- Ocena tego zawodnika była na tyle pozytywna, że pozostanie w naszym klubie na dłużej. Widzimy w tym chłopaku potencjał. Wiemy, że to młody piłkarz i chcemy pracować nad tym, by w przyszłości stanowił o sile naszej drużyny - zakończył dyrektor sportowy.

A co z Polakami z Lens?

W zeszłym sezonie Lens zaskoczyło kibiców Ligue 1, bo zajęło drugie miejsce, tracąc zaledwie punkt do Paris Saint Germain. W drużynie wicemistrzów Francji grało trzech Polaków: Przemysław Frankowski, Adam Buksa i Łukasz Poręba. Najważniejszym ogniwem w drużynie był Frankowski, który nawet trafił do jedenastki sezonu Ligue 1. Wszystko jednak wskazuje, że kolejny sezon także spędzi w Lens.

Znacznie mniejszy wpływ na grę Lens miał Poręba, który co prawda wystąpił w 10 meczach, ale na murawie przebywał łącznie przez zaledwie 255 minut. Źle wyglądała też sytuacja Buksy. Ten ostatni prawdopodobnie latem odejdzie.